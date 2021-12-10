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    • Güncel
    • 10.12.2021 16:56
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    • 10.12.2021 17:01
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    Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği "barınamıyoruz" provokasyonuna dur dedi

    Son dakika haberine göre Ankara Valiliğinden, 12 Aralık'ta yapılacağı duyurulan öğrenci eylemine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Protesto eylemi amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinlikler, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir" denildi.

    Yeni Gezi provokasyonuna geçit yok!

    Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla düzenleneceği duyurulan protesto eyleminin uygun görülmediğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla Ankara'ya gelinerek protesto eylemi düzenlenmek istendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Yeni Gezi kalkışmasına geçit yok! Ankara Valiliği "barınamıyoruz" provokasyonuna dur dedi
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