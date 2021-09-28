Barınamıyoruz oyunu: Koalisyon dönemindeki 182 bin olan yurt kapasitesi 720 bine yükseldi

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunları olduğunu gerekçe göstererek bazı kesimler provokasyon arayışına girişmişti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ yurtlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Dağ, ilk olarak şunları söyledi:
"Gün geçmiyor ki ülkemizdeki tezvirat senaristleri, yazdıkları algı piyesinde yeni bir perde açmasın. Eğitim-öğretim yılının yeni başladığı bu günlerde yeni oyunun adı: Barınamıyoruz."
"YATAK KAPASİTESİ 182 BİNDEN 720 BİNE YÜKSELMİŞTİR"