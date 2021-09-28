Barınamıyoruz oyunu: Koalisyon dönemindeki 182 bin olan yurt kapasitesi 720 bine yükseldi

Yurtlara yerleşen öğrenci oranını paylaşan Dağ, "Bununla birlikte; pandemi nedeniyle bu eğitim-öğretim döneminde iki senelik başvuru alınmasına rağmen yurtlara yerleşen öğrenci oranı yüzde 89'dur. Bu oran 6 senedir yüzde 88'in altına düşmemiştir. Gençlerimizin hem nitelikli öğrenim görmeleri hem de konforlu yaşam alanlarına sahip olmaları için var gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"KİRLİ SİYASETİNİZE MALZEME YAPMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dağ sözlerini şöyle tamamladı: