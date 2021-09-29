CHP'nin öğrenci yurtları üzerinden kalkıştığı 'barınamıyoruz' provokasyonuna Bakan Kasapoğlu'ndan tablolu yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle son günlerde yürütülen 'Yurt' provokasyonuna dair açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt başvurusu yapan öğrencilerin yüzde 70'inin yurtlara yerleştirildiğini aktardı. Kasapoğlu ayrıca eylem yapan şahısların çoğunun öğrenci olmadığının da tespit edildiğini vurguladı.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bu yoğunluğu tüm kamu kurumları ile her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlandı. Özellikle büyükşehirlerde sorun var. İstanbul Ankara başta olmak üzere. İstanbul'da önümüzdeki günlerde devreye alacağımız yeni yurtlarımız var. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'de de. İl il değişen durum söz konusu. Bakanlığımızın ilçe ilçe örgütlenmeleri var çok yakından süreci takip ediyoruz. 65 binden fazla çalışma arkadaşımız ile süreci takip edip yönetiyoruz. Şu an itibariyle 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bakınız bu rakam normal şartlarda pandemi öncesi süreçte 350 binlerde. Pandemiden kaynaklı bir yığılmanın söz konusu olarak bunu görüyoruz.
"10 GÜN İÇİNDE YÜZDE 70'İNİ YERLEŞTİRDİK"
Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitime ara verdiler. Biz geçen sene başvuru almadık, bu sene hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfların taleplerini aldık. Yani bu yıl 2'ye katlandı. 81 ilimizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci Türkiye'nin güvencesi altında. Bakanlıklarımız ve valiliklerimiz iş birliği halinde. İllerde çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İl il ilçe ilçe yakın takibimiz var. Yeni bloklar, yeni kiralamalar yeni yatak kapasiteleri ile takip ediliyor. 10 gün içinde yüzde 70'ini yerleştirdik. Pandemi koşullarını biliyorsunuz; insan hayatını etkilemediği bir alan yok.