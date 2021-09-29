CHP'nin öğrenci yurtları üzerinden kalkıştığı 'barınamıyoruz' provokasyonuna Bakan Kasapoğlu'ndan tablolu yanıt

"KAPASİTEYİ ARTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

AK Parti'nin genel politikası, gençlere güven ve onların her alanda desteklenmesi. Bizim tek derdimiz sadece barınma değil. Onların mutluluğu ve huzuru. Dün bir telefon aldım. Eski yıllardan bahsediyor haftada 3 gün sıcak su akardı, sıraya girerdik diyor. Kapasiteyi artırma çalışmaları devam ediyor. Ankara'da o tarihi siteler yurdunu inşa ettik. 10 gün sonra açılışını yapacağız.

Bizim şu an itibariyle yaptığımız yerleştirme 430 bin. 2019'daki talebin çok çok önündeyiz. Normal şartlardaki talebin çok önündeyiz. Pandemi sürecinin sanayisinden ekonomisine sosyal hayattan spora her şeyi ciddi bir şekilde etkiledi. Mevcut kapasiteyle ilgili durumu genişletmek durumunda kaldık.



"75 BİN YENİ ÖĞRENCİMİZİ YURTLARA YERLEŞTİRDİK"

Normalde 777 yurdumuz 775 bin kapasitemiz var. Anbean bu süreci yatırım ve üniversitelerin ihtiyacı anlamında bire bir olarak üniversitelerimizle iş birliği halindeyiz. Temel amacımız gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak. 2 temel şekilde yürüyor. Asil ve yedek yerleşenler. Az önce bahsettiğim nedenler ile biz bu oranı her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkacak. Sadece 10 günlük süreçte 75 bin yeni öğrencimizi yurtlara yerleştirdik. Bu oran çok dinamik bir oran anında değişiyor. Bu oranı kesin bir şekilde ifade etmek istemiyorum. İstatistik anlamında bizi bu sürece götürecektir süreç kesinlikle iyimserim.