CHP'nin öğrenci yurtları üzerinden kalkıştığı 'barınamıyoruz' provokasyonuna Bakan Kasapoğlu'ndan tablolu yanıt

"HER BİRİNİN İHTİYACI BİZİM İHTİYACIMIZDIR"

Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde imkanlarımız ortaya koyacağız. Her imkanı daha iyi şekle ulaştırmak da yine bizim görevimiz. T.C. sosyal bir devlet. Sağlık alanında sosyal güvenlik alanında alt yapımız ne ise aynı şekilde öğrencilerimizin barınmasıyla ilgili aynı şeyi diyoruz. 'Harca hayır' protestolarını çok iyi hatırlıyorsunuz şimdi üniversitelerde harç var mı? Eğitimde fırsat eşitliğin sağlamak illerde yeni açılan üniversiteler… Her yerde mükemmel barınma imkanları ve üniversiteler var. Bunların her biri Türkiye'nin umudu. Bu ülkenin ışığı. Bu ülkenin o mukaddes emanetin yarınlara taşıyacak gençler. Düşüncesi ideolojisi ne olursa olsun her biri bizim için çok değerli. Her birinin bu anlamdaki ihtiyacı bizim ihtiyacımızdır. Bu anlamda gençleri istismar eden, gençleri araç olarak kullanan zihniyetlere imkan vermeyelim.

"STANDART OLARAK ÇOK DAHA YUKARI ÇIKARMA NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Pandemi hayatın her alanını etkiledi. Eğitim hayatını da çok ciddi etkiledi. 1,5 milyar çocuğun eğitim hayatını direkt etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçten 20 yıllık ortalamada yaklaşık 10 triyon dolarlık ekonomik kaybın olacağı hesaplanıyor dünyada. Böylesine büyük çaplı bir süreç. Dünyanın yaşadığı en yoğun sağlık süreci. Gidişatı itibariyle de açıkçası pek çok ülkede etkileri sürüyor. Öğrencilerimiz onların kıymetli aileleri, anbean takip ettiğimiz çok güçlü bir süreç var. Bakanlığımızın yurtları ülkemizin yüz akı projelerinden bir tanesi. Ulaşım sağlık altyapısı gibi. Biz bunu standart olarak çok daha yukarı çıkarma noktasında kararlıyız.