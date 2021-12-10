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    • 10.12.2021 16:59
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    Marketlerdeki fahiş fiyat gözler önüne serildi! Aynı ürün 3 farklı etiket! Belediye başkanı bile şok oldu

    Son dakika haberleri... Fahiş fiyatlarla mücadele tam gaz devam ediyor. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek zincir marketlerdeki fahiş fiyatları görünce şoke oldu. Aynı firma tarafından üretilen aynı gramajlı bir deterjanın, 3 markette 3 farklı fiyattan satıldığı gözler önüne serildi.

    Gölbaşı Belediye Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının ardından bu alanda başlattığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları inceleyen Başkan Ramazan Şimşek, bir deterjan markasının ürününün, üç ayrı markette üç farklı fiyattan satıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

    Aynı gramajlı ürünün fiyatının marketlerden birinde 119 TL, diğerinde 140 TL, bir başkasında ise 186 TL olduğunu tespit eden Başkan Şimşek, "Böyle bir sorumsuzluğu kabul etmek mümkün değil. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

        ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ
        Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarı da bozduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek vatandaştan son zamanlarda çok şikayet aldıklarını söyledi.

        Şimşek, "A marketinde satılan bir ürün, diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. El birliğiyle bu fahiş fiyatların önüne geçmemiz gerekiyor. Arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.
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