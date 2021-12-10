Marketlerdeki fahiş fiyat gözler önüne serildi! Aynı ürün 3 farklı etiket! Belediye başkanı bile şok oldu

Gölbaşı Belediye Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının ardından bu alanda başlattığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Gölbaşı'nda bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları inceleyen Başkan Ramazan Şimşek, bir deterjan markasının ürününün, üç ayrı markette üç farklı fiyattan satıldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Aynı gramajlı ürünün fiyatının marketlerden birinde 119 TL, diğerinde 140 TL, bir başkasında ise 186 TL olduğunu tespit eden Başkan Şimşek, "Böyle bir sorumsuzluğu kabul etmek mümkün değil. Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.