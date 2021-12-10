Marketlerdeki fahiş fiyat gözler önüne serildi! Aynı ürün 3 farklı etiket! Belediye başkanı bile şok oldu

Şimşek, "A marketinde satılan bir ürün, diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. El birliğiyle bu fahiş fiyatların önüne geçmemiz gerekiyor. Arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için elimizden geleni yapacağız. Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" diye konuştu.