Barınamıyoruz provokasyonu deşifre oldu! “Devlet bize sahip çıkmıyor’ mesajını kimler empoze ediyor?

'DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMIYOR' MESAJI EMPOZE EDİLİYOR

Sabah'ın haberine göre sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, özellikle gençler üzerinde algı operasyonları yapıldığını belirtti. Sanlav konuya dair görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Bu çalışmanın gençler üzerinden yapılması ayrıca manidar. Burada da gençliğimizin uzun yıllar en büyük sorunlarından olan ve ilk kez bu yıllarda bu kadar somut ve çözüm odaklı adımlar atılan yurt meselesi üzerinden manipülasyon yapılmaya çalışılmakta. Dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğumuz halde; ülkemizdeki yurt sayısı son dönemlerde yapılan çalışmalarla 190'dan 769'a, yatak kapasitesi 182 binden 720 bine yükseldiği halde; müracaat edilip de yurtlara yerleşen öğrenci oranı %89 olduğu halde; "Barınamıyoruz" hasthagi ile manipülasyon yapmanın tek amacı "devlet size sahip çıkmıyor, siz de ona sahip çıkmayın" mesajını empoze etmektir." Sanlav'ın açıklamaları şöyle: