Anayasa Mahkemesi, CHP’nin "Başkan Erdoğan'ın kurumlardan bilgi isteme yetkisi kaldırılsın" başvurusunu reddetti

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, "Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasına dair düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılması Anayasa'ya aykırılık teşkil etmemektedir. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilat yapısının bir parçası olan yurt dışı teşkilatını kurmak konusunda yetki veren kuralın Anayasa'nın 106. maddesinin 11. fıkrası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğinden kuralın Anayasa'yı ihlal eden bir yönü bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.