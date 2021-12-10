BM’nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür





TÜRKİYE'NİN NOTU ÇOK İYİ

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Direktörlüğü görevini de yürüten Nikhil Seth sürdürülebilir bir dünya için Türkiye'nin rolünün çok önemli olduğunu söyledi. BM tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında Türkiye'nin hem yerel hem de uluslararası anlamda çok şey yaptığını belirten Seth, "Bence iyi işler yaptığı alanlar fakirlik, sağlık ve eğitim. Cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi alanında ve diğer hedefler noktasında da önemli başarılar gösteriyor" dedi. Türkiye'nin son zamanlarda iyi işler yaptığını vurgulayan Seth, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baktığımızda durum biraz daha karışık. Gaz emisyonlarının azaltılması, içilebilir su konularında ve herkes için enerji konularına baktığımızda resim biraz karışık. Türkiye'nin notu gayet iyi" diye konuştu.