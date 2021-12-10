BM’nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye ülkenin veto hakkını eleştiren "Dünya 5'ten Büyüktür" söylemine BM'nin ikinci adamından da destek geldi. BM Genel Sekreter Yardımcısı, Hindistanlı Nikhil Seth, "Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor" dedi. İklim krizine karşı farkındalık yaratmak ve çözüm yollarını gençlerle birlikte tartışmak için İstanbul'da düzenlenen İklim Zirvesi ve Genç Diplomatlar Konferansı'na katılan Seth, çok özel açıklamalarda bulundu.
REFORM ÇAĞRILARI VAR
Seth, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünyanın beşten büyük olduğunu' vurgulayan söylemine katılıyor musunuz? Bu konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelere atıf yapıyorsunuz. Bugün birçok ülke Güvenlik Kurulu'nun daimi ve veto yetkisi olan üyelerinin aralarındaki siyasi farklılıklar nedeniyle görevlerini aksattığını düşünüyor.
Bu yüzden Güvenlik Konseyi'nin yerel ve bölgesel problemlere daha duyarlı olması için değişik yerlerden yapılan reform çağrılarının altında bir mantık var. Siyasi farklılıklar yüzünden insanlar giderek konseyin daha fazla paralize olduğunu, davranması gerektiği gibi davranmadığını düşünüyor. Yani Güvenlik Konseyi'ni eleştirmenin altında bir mantık var ve günümüzdeki barış ve güvenlik konularına koordine bir şekilde çok daha fazla değinmesi konusunda herkes hemfikir."