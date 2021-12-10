İstinaftan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na şok! Başkan Erdoğan'a ödeyeceği tazminat yükseldi!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (İstinaf), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yerel mahkemece verilen 56 bin lira manevi tazminat miktarını 290 bin liraya çıkardı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesince ödemeye mahkum edildiği 56 bin liralık manevi tazminata ilişkin yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.
Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından aldığı kararında, Başkan Erdoğan'ın avukatının dilekçesine yer verildi. Buna göre dilekçede, Erdoğan'ın avukatı, Twitter aracılığıyla müvekkilini küçük düşürücü ve yüz kızartıcı ifadeler kullanarak hakarette bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bunu ikrar ettiğini ve kamuoyuyla paylaştığını kaydetti. Dilekçede, Kaftancıoğlu'nun farklı tarihlerde yaptığı 14 paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle her bir paylaşım için 50 bin lira olmak üzere toplam 700 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi istendi.