İstinaftan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na şok! Başkan Erdoğan'a ödeyeceği tazminat yükseldi!

İSTİNAF, VERİLEN TAZMİNAT MİKTARINI AZ BULDU

Manevi tazminatın miktarının bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmediği vurgulanan kararda, "O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır." denildi.

Kararda, dava konusu olayda ise, olayın gelişimi ve tarihi, tarafların konumu, davalının kullandığı ifadeler, eylemin davacı üzerindeki etkisi ve söz konusu ilkeler göz önüne alındığında, davacı Başkan Erdoğan yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının az olduğu açıklandı.