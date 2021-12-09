Millet İttifakı'nda adaylık çıkmazı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto etti! ABD'nin talimatı tıkır tıkır işliyor

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE BİR REST DAHA: KILIÇDAROĞLU OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur." dedi.

Paçacı, Akşener'in aday olmayacağını hatırlattı, "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama 'bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez" şeklinde konuştu.