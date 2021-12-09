Millet İttifakı'nda adaylık çıkmazı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'ndan sonra Abdullah Gül'ü de veto etti! ABD'nin talimatı tıkır tıkır işliyor

Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurdu. Ancak Millet İttifakı'nda Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak isim konusunda büyük bir muamma ve gerilim var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı değil, Başbakanlık için adayım' diyerek denklemden çıkarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık iddiasını sürdürüyor.
Akşener, kendisini denklemden çıkarsa da, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yanaşmıyor. Akşener'in gönlündeki ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu, olmaz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek vereceği belirtiliyor. Akşener'in gönlündeki Cumhurbaşkanı adaylarına ise Kılıçdaroğlu sıcak bakmıyor.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapması gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun daha önce denediği ancak Akşener'i ikna edemediği için vazgeçtiği Abdullah Gül ismine de sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak İYİ Parti cephesi Kılıçdaroğlu'nu veto ettiği gibi Gül ismini de yine veto ediyor.