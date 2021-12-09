Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2021 01:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 01:23
    ABONE OL

    CHP'li anketçi CHP'li seçmenlere tepki gösterdi: Lan bir kendinize bakın

    CHP'ye yakınlığıyla bilinen anketçi Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için seçmenler tarafından hedefe alındı. Bu durum karşısında sinirlenen Bayrakçı, "Lan bir dönün kendinize bakın. 11 yıldır CHP'yi kitlemiş bir liderden bahsediyoruz. Bu gerçeklerle herkes yüzleşmeli" dedi.

    CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi

    CHP'liler birbirine girdi! CHP yakınlığıyla bilinen anketçi Hakan Bayrakçı, bir televizyon programına konuk oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bayrakçı, CHP'li seçmenlerin tepkine dayanamadı.

    BİRİ KRAL ÇIPLAK DEMELİ

    Canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonucu "Döndü, satılmış" diyerek tepki gördüğünü söyleyen Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı: Kemal bey hangi seçimde iktidarın aldığı oyun yarısından fazla oy alabilmiş. Gerçek şudur: Birileri kral çıplak demeli, demeye başladı, diyorlar. Ha Yılmaz Özdil yazıyor, Emin Çölaşan yazıyor, Hulki Cevizoğlu söylüyor, bizler de söylüyoruz. Biz söyleyince 'Vay bu adam döndü, satılmış' ne varsa sayıyorlar.

    LAN BİR KENDİNİZE BAKIN

    Lan bir dönün kendinize bakın. 11 yıldır CHP'yi kitlemiş bir liderden bahsediyoruz. Bu gerçeklerle herkes yüzleşmeli"
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li anketçi CHP’li seçmenlere tepki gösterdi
    Haberler Güncel CHP'li anketçi CHP'li seçmenlere tepki gösterdi: Lan bir kendinize bakın
        SON DAKİKA