CHP'li anketçi CHP'li seçmenlere tepki gösterdi: Lan bir kendinize bakın

CHP'liler birbirine girdi! CHP yakınlığıyla bilinen anketçi Hakan Bayrakçı, bir televizyon programına konuk oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bayrakçı, CHP'li seçmenlerin tepkine dayanamadı.

BİRİ KRAL ÇIPLAK DEMELİ

Canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı eleştiriler sonucu "Döndü, satılmış" diyerek tepki gördüğünü söyleyen Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı: Kemal bey hangi seçimde iktidarın aldığı oyun yarısından fazla oy alabilmiş. Gerçek şudur: Birileri kral çıplak demeli, demeye başladı, diyorlar. Ha Yılmaz Özdil yazıyor, Emin Çölaşan yazıyor, Hulki Cevizoğlu söylüyor, bizler de söylüyoruz. Biz söyleyince 'Vay bu adam döndü, satılmış' ne varsa sayıyorlar.