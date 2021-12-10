Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? Yerli malı haftasına özel anlamlı şiirler…

Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yerli malı haftasına özel anlamlı şiirler de oldukça merak ediliyor. Hem yerli malının önemine dikkat çeken hem de tutumlu olmayı öğreten Yerli malı haftası bu nedenle oldukça öneme sahiptir ve uzun zamandır her yıl Aralık ayında belirli bir tarihte kutlanıyor. İşte tüm bilgiler...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2021?
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.