Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2021 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2021 12:02
    ABONE OL

    Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? Yerli malı haftasına özel anlamlı şiirler…

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Yerli malı haftası ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Aralık ayının ilk haftası yaşanırken her yıl kutlanan ve yerli malının önemine değinen bu özel haftada özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tutum veren etkinlikler düzenleniyor. Okullarda yapılan etkinliklerde yiyecekler yer alıyor ve yerli malı haftasına özel güzel ve anlamlı şiirler okunuyor. Peki Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yerli malı haftası ne zaman 2021?

    Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yerli malı haftasına özel anlamlı şiirler de oldukça merak ediliyor. Hem yerli malının önemine dikkat çeken hem de tutumlu olmayı öğreten Yerli malı haftası bu nedenle oldukça öneme sahiptir ve uzun zamandır her yıl Aralık ayında belirli bir tarihte kutlanıyor. İşte tüm bilgiler...

    YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2021?

    Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

    YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

    Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.

        Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve "yerli malı kullanmanın önemi" vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

        YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

        MEYVELER YERLİ MALI

        Adımdır mandalina

        Sağlık veririm sana

        Pek sevimli meyveyim

        Bol bol yiyin bakayım

        Amasya elmasıyım

        Meyvelerin hasıyım

        Al sarı yanağım var

        Beni yersen kan yapar

        Ankara'dır memleketim

        Koyu sarıdır rengim

        Isırınca bal akar

        Yiyenlere can katar

        Al portakal bal portakal

        Yemezsen de seyrine dal

        Kokum bile başka benim

        Şerbet dolu hep bedenim

        İzmir'in üzümleri

        Sevilmez mi arkadaş

        İnsanlara pek yarar

        Kurusu var yaşı var

        Çiçek olur açılırım

        Mercan gibi saçılırım

        Hastaya nar sorulmaz

        Şurubuna doyulmaz

        YERLİ MALI

        Haftamızı açalım,

        Yurda neşe saçalım.

        Yerli malı dururken,

        Yabancıdan kaçalım.

        İpekli var, yünlü var,

        Pamuklu var, bezi var.

        Fabrikalar işliyor,

        Öz malım gelişiyor.

        Yaban malı almayız,

        Düşünmeye dalmayız.

        Biz tutumlu oldukça,

        Hiç de yoksul kalmayız.

        LATİF ÖKTEN

        YERLİ MALI HAFTASI

        Yerli malı haftası,

        Seni özledik durduk.

        Günün gelecek diye,

        Yolunu gözlüyorduk.

        Süsleyelim masamızı

        Kutlayalım haftamızı.

        Yurdumuzda neler yok,

        Ne yetişmez, ne bitmez?

        Eğer görmek istersen

        Yurdu biraz dolaş gez.

        Süsleyelim masamızı

        Kutlayalım haftamızı.

        İSMAİL HAKKI TALAS

        BİZİM YERLİ MALIMIZ

        Elin kokusuz, yapma gülünden güzel gelir.

        Bana bizim bahçede boy atacak çalımız.

        Yabancı tezgahlarda boy boy, kolay dokunan

        Paspaslardan güzeldir el emeği halımız.

        Yüz vermem yabancının çeşit çeşit rengine

        Bayraklaşır gözümde beyazımız, alımız.

        Ne firenk elmasına, ne arap hurmasına

        Muhtaç etmez ki bizi meyve dolu dalımız.

        Gerçekten daha gerçek, güzelden daha güzel,

        Her karışı hazine bizim yurt masalımız.

        Arıca birlik olup çalışmayı bildik mi

        Petekleri doldurur mis kokulu balımız.

        Keçe olsa, yabanın ipeğinden güzeldir

        Bizim yerli malımız, bizim yerli malımız...

        BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkinci Thodex vakası! 2 milyar dolarlık vurgun!
        Haberler Güncel Yerli malı haftası ne zaman 2021? Yerli malı haftası ilk ne zaman kutlandı? Yerli malı haftasına özel anlamlı şiirler…
            SON DAKİKA