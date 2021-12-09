Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!

Hatta öyle ki "Bunları tasarruf amacıyla mı yapıyorlar yoksa?" diye bile geçirdim içimden.

Örneğin metro ile metrobüsün kesiştiği en büyük istasyon olan Gayrettepe-Zincirlikuyu arasındaki bazı yollar ve yürüyen merdivenler neredeyse 5 gündür çalışmıyor.

Nisbetiye durağında çalışmıyor.