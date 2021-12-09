Fedakarlık mı şantaj mı? Akşener cephesinden Kılıçdaroğlu'na "büyük saygısızlık"



Cumhurbaşkanlığına aday olmama fedakârlığıymış!

Başta CHP olmak üzere diğer Millet İttifakı paydaşları, Meral Hanım'a cumhurbaşkanlığına aday olmasını teklif etmiş de mi kabul etmemiş?

Yine mi alakası yok?

Eee, o vakit neyin fedakârlığı bu?

Hiç uzatmayalım, bu fedakârlıklara bizim aklımız ermez, yine biz Cihan Paçacı'ya kulak verelim: "Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakârlık gösterdi ama bu 'Yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz' anlamına gelmez..."

Ama bu fedakârlık değil ki, bildiğiniz "şantaj". Yani, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz adaylıktan çekildik, sen de aday olma!" baskısından ibaret.

Bir de sıvatırcasına, "Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama seçilecek bir isim olması lazım..." şeklinde tavzih etmeleri yok mu?