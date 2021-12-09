Fedakarlık mı şantaj mı? Akşener cephesinden Kılıçdaroğlu'na "büyük saygısızlık"

Meydanlarda sürekli olarak "Erken seçim" çağrısı yapmasına rağmen henüz adayını belirleyemeyen Millet İttifakı'nda kriz sürüyor. CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olmamaları için önünü kesen Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını açıklamaya da cesaret edemezken; ittifak ortağı İyi Parti kanadından da flaş bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak "Kazanmama ihtimali olan birine evet demeyeceğiz" yorumunda bulundu.
AKŞENER'İN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ FEDAKARLIK DEĞİL ŞANTAJ!
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Salih Tuna, Akşener'in hamlesinin perde arkasını anlattı. Tuna'nın dikkat çeken yazısı şöyle:
İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'ya göre, İP Genel Başkanı Meral Akşener çok büyük bir fedakârlık yapmış.
Ne güzel, ne iyi değil mi?
"Fedakârlık" doğası itibarıyla büyük bir erdemdir çünkü. Gerçekten de ülkemiz siyasetinin böyle güzel haberlere ihtiyacı var. Bencilliklerden usandık.
Peki Akşener'inki nasıl bir fedakârlıkmış?
Davutoğlu'nun "fedakârlığı" gibi mi? Hani, "Bir faninin terk edemeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim..." falan demişti.
Gelgelelim, o bu sözü AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakırken söylemişti, Akşener hangi makamı bırakmış?
Partisinin Genel Başkanlık koltuğunu mu?
Yok hayır; herhangi bir makamdan vazgeçmiş değil.
Makam mevki değilse, alışkanlıklarından vazgeçme fedakârlığı olabilir mi? Mesela, son bir ay içinde 4 kez görüştüğü ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile artık görüşmeme kararı mı almış?
Alakası yok.
Peki ne?
(.............)
Anlaşıldı, akıl yürütmeyle bir sonuca ulaşamayacağız. İyisi mi İP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'yı dinleyelim: "Meral Hanım çok büyük bir fedakârlık yaptı, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı..."
Vay canına!