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    • 08.12.2021 09:55
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    • 08.12.2021 10:05
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    Katil Esed'in can dostu CHP'nin Katar düşmanlığı! Muhalefetin İslam'a olan nefreti seçmenin huzurunu kaçırıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin İslam ile olan çatışması her bir siyasi gelişmede kendisini gösteriyor. Muhalefette dahi olsa Batı tarafından gelen her yatırıma karşı kollarını açarak istedikleri tavizleri vermeye razı olan seküler parti yönetimi bu Müslüman ülkelere gelince ters tepiyor. Katar'ın Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan 10 ülke arasında olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, katil Esed ile Katar kıyası yaptığı analizinde CHP'nin kuruluşundan bu yana İslam'a karşı ceberrut tutumunu değerlendirdi. Haberin detayları...

    CHP’nin İslam’a olan nefreti ve Katar...

    Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın bugünkü "Muhalefetin Katar alerjisini İslam düşmanlığından ayırmak zor" başlıklı yazısı şöyle:

    "En temel verilerden bile habersiz ya da gönüllü bir cehaletle yazan kişiler yüzünden meselenin esasını kaçırıyoruz.

    Mesela Katar'a ekonomik yardım istemeye gelmişiz gibi bir tezvirat dönüyor. Hâlbuki Türkiye-Katar arasında 2015 yılından beri her senenin Aralık ayında Yüksek Stratejik Komite toplantısı gerçekleşir. Nitekim bu sene de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet bir yıl önceden planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısının yedincisini gerçekleştirmek üzere Doha'da bulunuyor. Ancak birileri ne kadar "incinse" de Türkiye-Katar ilişkileri özellikle 15 Temmuz ve Katar ablukası sonrası güçlenerek devam ediyor. Darbe sonrası Erdoğan'ı arayan ilk lider Katar Emiri olmuştu. Abluka sonrası ise Katar'ın yanında durarak Suudi Arabistan- Birleşik Arap Emirlikleri baskısının sonuç vermemesinde en kilit ülke Türkiye oldu.

        Muhalefetin Katar alerjisini ise İslâm düşmanlığından ayrı okumak zor. Zira örneğin Suriye de Arap ve liderleri dünya tarihinde en çok sivili katledenler arasına ismini yazdırmış bir cani. Fakat CHP sırf "seküler" gördükleri için Hatay'ı işgalden bahseden Esad'la bile ilişki kurmaktan yanayken Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ilk on ülke içindeki Katar'a düşman. Aynı düşmanlığı son beş yılda ülkemize en çok doğrudan yatırımı yapan ilk beşteki Hollanda, İngiltere, İspanya veya Almanya'ya karşı ise göremezsiniz.

        Son zirve sırasında..."

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        Haberler Güncel Katil Esed'in can dostu CHP'nin Katar düşmanlığı! Muhalefetin İslam'a olan nefreti seçmenin huzurunu kaçırıyor
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