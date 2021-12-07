CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gözlerinden rahatsızlığı mı var? Türkiye ve Katar'a atılan iftirayı düzeltiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdopan bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katıldı. Burada ekonomi, askeri, kültür, iletişim ve sağlık başta olmak üzere tam 15 anlaşma imzalandı.

CHP'Lİ BURJUVA FAİK BUGÜN HANGİ YALANLARI SÖYLEDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından "Atadan dededen kalan son gümüşleri Körfez şeyhlerine yok pahasına pazarlamaya kalktınız" iddiasında bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Katar Dışişleri Bakanı'nın "Türkiye ekonomisindeki gidişattan, çıkacak fırsatlara bakıyoruz" sözlerini çarpıtarak, "Bu ülkede asıl utanmazlık ülkemizi istiskal etmesine göz yummaktır" sözlerini sarf etti.

KATAR DÜNYANIN HER ÜLKESİNE YATIRIM YAPIYOR

IMF ile kapalı kapılar ardında görüşerek kamuoyundan gizlice toplantı yapan CHP'li Öztrak'ın mesnetsiz söylemleri toplumda karşılık bulmuyor. Çünkü Arap yarımadasının zengin ülkesi Katar, ABD ve Avrupa'nın seçkin ülkerleri başta olmak üzere bütün dünyaya büyük yatırımlar yaparak işbirlikleri geliştiriyor.

CHP'nin sürekli tekrarladığı bu gerçek dışı kara propagandayı Takvim gazetesi bugün manşetine taşımış ve böyle çürütmüştü.

Takvim gazetesinin "Katarakt" başlığıyla manşete taşıdığı haberi şöyle:

CHP'nin gözüne perde indi. Algı operasyonu ile mega projeleri baltalamaya yeltendi. Yabancılara mektupla ülkeyi şikayet etti. Şimdi de Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Katar'ı hedef seçti. '"Milli sermaye elden gidiyor" yalanıyla ortamı gerdi. Katar'ın dünya genelindeki dev şirketlere yaptığı 400 milyar dolarlık yatırımını görmezden geldi. Pes dedirtti!

KATAR'IN YATIRIM YAPTIĞI DEV ŞİRKETLER

Bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la bugüne kadar başta siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konular olmak üzere birçok alanda 69 belge imzaladık.

Yapılan anlaşmalar sayesinde iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıdık... Bu görüşmelerde ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak.

Şubat ayı içerisinde de yine geniş, kapsamlı bir heyet ile Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak.

Asgari ücret noktasında inşallah en uygununu, en ideal olanını, gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz.

Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki, tabi sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil işverende bu alınan kararla memnun olması lazım.

Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım istihdam, üretim, ihracat, büyüme. Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var.