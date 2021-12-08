Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı Uzay Sergisi bugün açılacak. Sergide, NASA'nın uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser yer alıyor. Peki, NASA Uzay Sergisi nerede? NASA Uzay Sergisi'ne nasıl gidilir? Nasa Uzay Sergisi biletleri ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
ASTRONOT KIYAFETİYLE METRO DURAKLARINI GEZDİ
Sergi bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkanı sunarken, ziyaretçilerini evrenin gizemine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.
Açılış öncesi serginin tanıtımı için astronot kıyafeti giyen bir kişi, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki duraklarda gezerek Haliç durağında inip, İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.
MİLYONLARCA KİŞİ ZİYARET ETTİ
4 yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen NASA Uzay Sergisi'nde, uzaydan gelen özel parçalar ve oradaki yaşamı deneyimlemeyi sağlayan onlarca üst düzey teknolojiye sahip uzay enstrümanı yer alıyor.