NASA Uzay Sergisi nerede? NASA Uzay Sergisi’ne nasıl gidilir? Nasa Uzay Sergisi biletleri ne kadar, kaç TL?

STARSHIP'İN PROTOTİP MODELİ

Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde açılacak sergide, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Starship'in prototip modeli de bulunuyor. SpaceX, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı.

MERAKLISINA UZAY DENEYİMİ

Rehberli turlar ile VR ve simülasyon teknolojileriyle ziyaretçilerin uzay maceralarına interaktif şekilde dahil olmasına imkan sağlayan NASA Uzay Sergisi, atölye çalışmalarıyla da her yaştan meraklısına heyecan ve eğlence dolu bir uzay deneyimi vadediyor.