Katar'da yerli ve milli teknoloji rüzgarı! Katar Emiri, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi

Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yer altı kaynakları itibarıyla gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini; her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz.

Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun, Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz.