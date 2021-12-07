Katar'da yerli ve milli teknoloji rüzgarı! Katar Emiri, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler, Emirlik Divanı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.
GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR
Erdoğan ve Al Sani, burada Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'den projeler hakkında bilgi alarak, aralarında Hürjet ve Gökbey'in bulunduğu maketleri inceledi.
Katar ile Türkiye arasındaki savunma sanayii iş birliği, son dönemde giderek artış gösteriyor. Katar, 2021 yılının ilk 11 ayı içerisinde Türkiye'den 180.5 milyon ABD Doları değerinde savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 145.1 milyon dolarlık kısmı, Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirildi.