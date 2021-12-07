Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.12.2021 23:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 00:08
    ABONE OL

    ASELSAN'dan 'BAE'ye satılacak' iddialarına yalanlama: Hiçbir gerçeklik payı yok

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seslendirdiği "ASELSAN BAE'ye satılacak" iddiası yalan çıktı. CHP yandaşı medyanın da köpürttüğü yalana ilişkin ASELSAN'dan açıklama geldi. Açıklamada iddiaların hiçbir gerçeklik payı olmadığı bildirilirken"Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

    takvim.com.tr
    ASELSAN’dan ’BAE’ye satılacak’ iddialarına yalanlama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Tank Palet Fabrikası Katarlılara satıldı' iddiasının defalarca yalanlanmasına rağmen yeni bir yalanı diline doladı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ASELSAN BAE'YE SATILACAK' İDDİASI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi El Nahyan üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan'a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN'ına, ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm" iddiasında bulundu.

    Bugün de CHP'ye yakın bazı haber sitelerinde Bloomberg'e dayandırılarak verilen haberlerde, "Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi." iddiaları yer aldı.

    ASELSAN YALANLADI
    ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

        "HİÇBİR GERÇEKLİK PAYI YOKTUR"
        Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Otobüs şoförü işçiyi ’kıyafetin kirli’ diyerek kovdu
        Haberler Güncel ASELSAN'dan 'BAE'ye satılacak' iddialarına yalanlama: Hiçbir gerçeklik payı yok
            SON DAKİKA