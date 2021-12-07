ASELSAN'dan 'BAE'ye satılacak' iddialarına yalanlama: Hiçbir gerçeklik payı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Tank Palet Fabrikası Katarlılara satıldı' iddiasının defalarca yalanlanmasına rağmen yeni bir yalanı diline doladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ASELSAN BAE'YE SATILACAK' İDDİASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi El Nahyan üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan'a ve BAE veliaht prensine de söylüyorum. Ordunun HAVELSAN'ına, ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm" iddiasında bulundu.
Bugün de CHP'ye yakın bazı haber sitelerinde Bloomberg'e dayandırılarak verilen haberlerde, "Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi." iddiaları yer aldı.
ASELSAN YALANLADI
ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.