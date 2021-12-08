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    • 09.12.2021 00:48
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    • 09.12.2021 00:55
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Eski CHP’li Yılmaz Ateş'ten flaş Abdullah Gül açıklaması

    2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Millet İttifakı'ndaki belirsizlikler ve krizler tartışmalar yaratıyor. A Haber ekranlarında yer alan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Eski CHP’li Yılmaz Ateş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olabileceğini iletti. İşte Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adayı krizi ve 'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusunun yanıtı.

    CHP’nin adayı Abdullah Gül mü?

    2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Millet İttifakı'ndaki belirsizlikler ve krizler tartışmalar yaratıyor.

    A Haber ekranlarında yer alan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Eski CHP'li Yılmaz Ateş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    DENİZ BAYKAL'I ZİYARET EDİYORUM
    Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Ben 10-15 günde bir Sayın Baykal'ı ziyaret ediyorum. Kendisinden feyiz alıyorum. Türkiye'yi nasıl görüyor? Deneyimleri var. Müthiş tahlilleri var. Türkiye'yi, Orta Doğu'yu ve dünyayı iyi takip ediyor. Sayın Kesici de zaman zaman ziyaret eder. Ama orada kesinlikle 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demedi Sayın Kesici… Öyle bir talebi olmadı. Tamamen bir dostluk ilişkisi içerisinde olan bir ziyaret." ifadelerini kullandı.

        CHP ABDULLAH GÜL'Ü ADAY GÖSTEREBİLİR AMA...
        Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Sayın Gül ile benim herhangi bir sorunum yok. CHP adayının kim olacağı konusunda karar vermek için önce 2014 ve 2018 adaylıklarının nasıl şekillendiğinin, düğüm noktalarını çözmemiz lazım ya da o kişinin açıklaması lazım. Sayın Gül bunu yalanlamadı.

        O nedenle Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP'nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP'lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum." dedi
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