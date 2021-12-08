Millet İttifakı'nda adaylık krizi boyut değiştirdi! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor!

Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. 2023 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına İYİ Parti cephesinden peş peşe vetolar geliyor. Dün konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya, "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil. Kazanacak bir aday belirlemeliyiz" sözleri ile yanıt vermişti. Aydın'ın ardından İYİ Parti'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da yopa girdi. Paçacı'nın açıklamaları da Kılıçdaroğlu'na veto niteliğindeydi.
MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAYLIK TARTIŞMALARI
Her fırsatta, 'Erken seçim, hemen seçim, derhal seçim' gibi ifadelerle seçim çağrısı yapan Millet İttifakı, adaylık konusunda ise bir türlü uzlaşamıyor. HDP'nin destekleyeceği bir aday ittifak için kritik öneme sahip. Diğer yandan İYİ Parti'nin de razı olacağı bir aday belirlenmesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından, 'Aday olacak' yorumu çıksa da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yönetimi bu adaylığa rıza göstermiyor.
AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ ADAY 'OĞLUM' DEDİĞİ EKREM İMAMOĞLU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını, kendisinin başbakanlığa talip olduğunu ifade etmişti. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Fatih' benzetmesi yaparak gönlündeki adayı ilk kez belli etmişti. Akşener, daha sonra ise 'İmamoğlu ve Yavaş aday olursa bizce sorun olmaz!' çıkışı yaparak Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmıştı. Akşener'in, HDP oylarını da alabileceğini düşündüğü İmamoğlu'nun adaylığına daha sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.