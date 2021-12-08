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    • Güncel
    • 09.12.2021 00:39
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    • 09.12.2021 00:39
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    AK Partili Hamza Dağ: 2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız

    CHP'nin yıllardır yönettiği İzmir belediyesinde vatandaşlar çile çekmeye devam ediyor. Elle tutulur bir projenin olmadığı CHP'li belediyede sıkıntılar devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyenin daha kensi binasını yapamadığını söyleyen Dağ, "2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız" dedi.

    2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız

    CHP'nin yıllardır yönetttiği İzmir belediyesinde eller tutulur bir projeye halen imza atılamadı. Heykel yapmanın ilerisine gidilmediği belediyeden vatandaşlar ise şikayetçi.

    Her yağmurda iş yerlerinin sel götürdüğü kronik altyapı sorununlarının olduğu İzmir'de belediyeye isyanlar devam ediyor.

    İZMİR'İ KAZANACAĞIZ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ A Haber'de Melih Altınok'un konuğu oldu. İzmir yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "2024 yerel seçimlerinde İzmir'i kazanacağız" dedi.

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    Dağ ayrıca, "2024'te sadece İzmir'de değil birçok belediyede netice alacağımızı düşünüyorum. İzmir'de bu hafta içi Buca metrosu ihale sonucu açıklandı. 525 milyon daha fazla veren ikinci firmaya ihale verildi.

        Büyükşehir belediye başkanına soruyorlar 'niye ihaleyi buraya verdiniz?' 'İhale sonucuna biz karar vermedik. Kredi aldığımız Avrupa'daki banka karar verdi. Aynı IMF zihniyeti. Bunlar olacak iş mi? Ortada hiçbir iş yok icraat yok. Sorunlar ötelenerek çözülemez. Biz deprem konutlarında bir senede ciddi mesafe almışken, belediye daha bir senede kendi binasına ne yapacağına karar vermedi." şeklinde konuştu.
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        2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız
        Haberler Güncel AK Partili Hamza Dağ: 2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız
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