AK Partili Hamza Dağ: 2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız

Büyükşehir belediye başkanına soruyorlar 'niye ihaleyi buraya verdiniz?' 'İhale sonucuna biz karar vermedik. Kredi aldığımız Avrupa'daki banka karar verdi. Aynı IMF zihniyeti. Bunlar olacak iş mi? Ortada hiçbir iş yok icraat yok. Sorunlar ötelenerek çözülemez. Biz deprem konutlarında bir senede ciddi mesafe almışken, belediye daha bir senede kendi binasına ne yapacağına karar vermedi." şeklinde konuştu.