AK Partili Hamza Dağ: 2024 yerel seçimlerinde İzmir’i kazanacağız

CHP'nin yıllardır yönetttiği İzmir belediyesinde eller tutulur bir projeye halen imza atılamadı. Heykel yapmanın ilerisine gidilmediği belediyeden vatandaşlar ise şikayetçi.
Her yağmurda iş yerlerinin sel götürdüğü kronik altyapı sorununlarının olduğu İzmir'de belediyeye isyanlar devam ediyor.
İZMİR'İ KAZANACAĞIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ A Haber'de Melih Altınok'un konuğu oldu. İzmir yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dağ, "2024 yerel seçimlerinde İzmir'i kazanacağız" dedi.
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Dağ ayrıca, "2024'te sadece İzmir'de değil birçok belediyede netice alacağımızı düşünüyorum. İzmir'de bu hafta içi Buca metrosu ihale sonucu açıklandı. 525 milyon daha fazla veren ikinci firmaya ihale verildi.