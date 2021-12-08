CHP'de adaylık savaşları! İl il gezip yabancı basınlara konuşan İmamoğlu adaylık sinyali veriyor

"Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış (mevcut). Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek... Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN SONRA KILIÇDAROĞLU DA ADAYLIK SİNYALLERİ VERMEYE BAŞLADI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi ekipleri tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanırken son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da topa girmişti. Söylemlerini değiştiren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da bu yönde paylaşımlar yapmaya başlamştı.

İL İL GEZİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a gitti. Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle birlikte faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmaların konu edildiği "Hafıza Odası" adlı sergiyi gezerek poz verdi. İmamoğlu'nun ittifak ortakları ile boy gösterdiği sergiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

AKŞENER İMAMOĞLU'NU SAVUNUYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.