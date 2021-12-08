CHP'de adaylık savaşları! İl il gezip yabancı basınlara konuşan İmamoğlu adaylık sinyali veriyor

2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı kimi aday göstereceği konusunda içine düştüğü girdaptan henüz çıkamadı. İttifak içerisinde yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili açıklamalarda bulundu.
İl il turlara çıkıp yabancı basınlara demeçler veren Ekrem İmamoğlu, adaylığını sinsi açıklamalarda belli ediyor. Son olarak Reuters konuşan İmamoğlugenel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna, 'adaylık konusunun gündeminde olmadığı' yanıtını verdi.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna adaylık konusunun gündeminde olmadığını, görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğu, adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.