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    • Güncel
    • 08.12.2021 21:29
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    • 08.12.2021 21:29
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    CHP'de adaylık savaşları! İl il gezip yabancı basınlara konuşan İmamoğlu adaylık sinyali veriyor

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken CHP'de sinsi oyunlar oynanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylıkta isimleri konuşulurken kaçamak açıklamalarla adaylık yarışı veriliyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı basın Reuters'a demeç verdi. 'Aday olacak mısınız? sorusuna ise gündeminde olmadığını söyleyerek yine kaçamak bir yanıt verdi. Oysa açıklamasındaki şu ifadeler adaylık sinyaline çok net ortaya koyuyor: Şu anda Türkiye’de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış (mevcut). Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye’nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek… Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum. İmamoğlu'nun ayrıca il il gezip yabancı basınlara açıklamalarda bulunması adaylık için en büyük sinyallerden biri.

    İmamoğlu adaylık sinyali veriyor

    2023 seçimleri öncesinde Millet İttifakı kimi aday göstereceği konusunda içine düştüğü girdaptan henüz çıkamadı. İttifak içerisinde yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

    İl il turlara çıkıp yabancı basınlara demeçler veren Ekrem İmamoğlu, adaylığını sinsi açıklamalarda belli ediyor. Son olarak Reuters konuşan İmamoğlugenel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna, 'adaylık konusunun gündeminde olmadığı' yanıtını verdi.

    CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

    İmamoğlu, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna adaylık konusunun gündeminde olmadığını, görevinin İstanbul'u en iyi şekilde yönetmek olduğu, adayın kim olacağına Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.

        "TÜRKİYE'NİN BELKİ DE ÖNÜMÜZDEKİ ON YILINI ETKİLEYECEK"

        "Türkiye'deki değişimin aslında yereldeki başarımızdan sonuçlanacağını bilen birisiyim. Dolayısıyla benim tek ilgilendiğim şey İstanbul'a hizmet etmek" diyen İmamoğlu, söyle devam etti:

        "Şu anda Türkiye'de siyaset üstü bir atmosfer yani bilindik politik kuralların üzerinde bir anlayış (mevcut). Millet İttifakı ve onunla temas içinde olan partilerin ortaya koyacağı uzlaşma Türkiye'nin belki de önümüzdeki on yılını etkileyecek... Günü geldiğinde, en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum" dedi.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN SONRA KILIÇDAROĞLU DA ADAYLIK SİNYALLERİ VERMEYE BAŞLADI
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi ekipleri tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanırken son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da topa girmişti. Söylemlerini değiştiren Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da bu yönde paylaşımlar yapmaya başlamştı.

        İL İL GEZİYOR

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a gitti. Ekrem İmamoğlu PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle birlikte faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmaların konu edildiği "Hafıza Odası" adlı sergiyi gezerek poz verdi. İmamoğlu'nun ittifak ortakları ile boy gösterdiği sergiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

        AKŞENER İMAMOĞLU'NU SAVUNUYOR

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in "Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen" şeklinde gönderme yapması tepki çekmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

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        İmamoğlu adaylık sinyali veriyor
        Haberler Güncel CHP'de adaylık savaşları! İl il gezip yabancı basınlara konuşan İmamoğlu adaylık sinyali veriyor
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