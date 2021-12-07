İyi Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şok: Aday olma kaybederiz

CHP ile İyi Parti arasında yaşanan adaylık krizi sürüyor. Her açıklamalarında "erken seçim, hemen seçim" tarzında söylemlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çağrısı yapmalarına rağmen henüz bir aday ismi açıklayamadı.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAK İSTİYOR AMA...
CHP içerisindeki Kılıçdaroğlu'na muhalif kesim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için ön plana çıkarırken, Kılıçdaroğlu ise bu iki ismin önünü kesmek için her türlü hamleyi deniyor. Geçtiğimiz haftalarda İmamoğlu adeta adaymışçasına il il Türkiye turuna çıkarken, CHP Genel Başkanı ise katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili sorulan soruya "Belediye başkanı olarak hizmete devam etmeliler" yorumunda bulunmuştu.
Medya önünde ve meydanlarda açık açık aday olduğunu itiraf edemese de son dönemde aday olacakmış gibi vaatler veren Kılıçdaroğlu'na karşı HDP "Biz de masada varız" kartını oynarken, İyi Parti'de Meral Akşener'in ise İmamoğlu ismini ön plana çıkardığı biliniyor.