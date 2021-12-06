Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili vekillerin 'aday olsana' sözlerine manidar yanıt! TBMM'de Adaylık sinyali...

2023'e giden süreçte Millet İttifakı adaylık krizi yaşıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim" çıkışıyla adaylık çekişmesi CHP içinde yaşanmaya başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesen açıklamalar yaparak her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadelerini kullandı.
MİLLET İTTİFAKINI KARIŞTIRACAK ÇIKIŞ
Adaylık yarışı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı karıştıracak bir çıkış daha geldi.
"ADAY OLSANA ADAY OLSANA"
TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin "Aday olsana aday olsana" sözlerine manidar bir yanıt verdi.