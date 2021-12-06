Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili vekillerin 'aday olsana' sözlerine manidar yanıt! TBMM'de Adaylık sinyali...

ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan unutma." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak yorumlandı.

MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR

2023'e giden süreçte Kılıçdaroğlu adaylık için sinyaller verse de Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Kemal bey Belediye başkanlarından birini aday yaparsa destekleriz" demişti.

Akşener ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten Akşener "Ablam Ekrem'in yüzünde Rabbi Yesir görmüş" ifadelerini kullanmış ve son olarak da İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.