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    • Güncel
    • 06.12.2021 18:29
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    • 06.12.2021 19:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili vekillerin 'aday olsana' sözlerine manidar yanıt! TBMM'de Adaylık sinyali...

    Son dakika haberleri... Partisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile adaylık çekişmesi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de manidar bir açıklama yaptı. AK Partili vekillerin "Aday olsana" sözlerine verdiği yanıt adaylık sinayli olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    11. seçimini kaybetmeye geliyor

    2023'e giden süreçte Millet İttifakı adaylık krizi yaşıyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim" çıkışıyla adaylık çekişmesi CHP içinde yaşanmaya başladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kesen açıklamalar yaparak her fırsatta "Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" ifadelerini kullandı.

    MİLLET İTTİFAKINI KARIŞTIRACAK ÇIKIŞ
    Adaylık yarışı devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı karıştıracak bir çıkış daha geldi.

    "ADAY OLSANA ADAY OLSANA"
    TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin "Aday olsana aday olsana" sözlerine manidar bir yanıt verdi.

        ADAYLIK SİNYALİ VERDİ
        Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Geliyor gelmekte olan unutma." dedi.

        Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak yorumlandı.

        MERAL AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
        2023'e giden süreçte Kılıçdaroğlu adaylık için sinyaller verse de Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Meral Akşener geçtiğimiz aylarda "Kemal bey Belediye başkanlarından birini aday yaparsa destekleriz" demişti.

        Akşener ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatan açıklamalar yapmıştı. İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed'e benzeten Akşener "Ablam Ekrem'in yüzünde Rabbi Yesir görmüş" ifadelerini kullanmış ve son olarak da İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.

        10 SEÇİM KAYBETTİ

        Bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkamadı.

        Şimdiye akdar 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı söylemleri ve sosyal medyadaki PR çalışmalarıyla 2023'deki seçimler için adaylığa hazırlandığı izlenimi veriyor. Kılıçdaroğlu adaylığını ne zaman açıklayacağı ve ittifak ortağı Meral Akşener'in buna ne tepki vereceği merak konusu.

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        11. seçimini kaybetmeye geliyor
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili vekillerin 'aday olsana' sözlerine manidar yanıt! TBMM'de Adaylık sinyali...
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