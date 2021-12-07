Akbank sistem arızası son dakika! 7 Aralık Akbank çöktü mü? Akbank mobil neden açılmıyor? Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır ne demek?
AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Son dakika yüzlerce Akbank müşterisi sistemde hata olduğunu bildiriyor.
MÜŞTERİNİN ÇM KANALI AKTİFLİĞİ KAPALIDIR NE DEMEK?
Müşteriler uygulamaya girdiklerinde 'Müşterinin çm kanalı aktifliği kapalıdır' hatasıyla karşılaşıyor.
Akbank'tan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.