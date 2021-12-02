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    • Güncel
    • 02.12.2021 23:25
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    • 02.12.2021 23:30
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    Muharrem İnce'den 'Millet İttifakı' iddiası: Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

    Millet İttifakı'ndan adaylık kirizi yaşanırken son günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de parlatılan Abdullah Gül'e ilişkin bir bomba da Muharrem İnce'den geldi. CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı. İnce ayrıca 2018 yılındaki seçin için de "Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü." dedi.

    takvim.com.tr
    İnce’den bomba ’Gül’ iddiası!

    2023'e giden süreçte Millet İttifakı'nın yaşadığı adaylık krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için hazırlaklar yaptığı imajı verirken partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını önünü 'bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeliler' ifadeleriyle kesti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Ben Başbakanlığı adayım' derken Cumhurbaşkanlığı adayı olarak ise Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkaran ifadeler kullandı.

    İNCE'DEN MİLLET İTTİFAKI'NA İLİŞKİN BOMBA İDDİA
    2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Milletvekili olan daha sonra CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce Millet İttifakı'nın yaşadığı adaylık krizine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    İnce, son dönemde CHP'nin kanalı Halk TV'de parlatılan Abdullah Gül'e ilişkin flaş bir değerlendirme yaptı.

    "GÜL ÜZERİNDE ANLAŞACAKLARINI DUYUYORUM"
    İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        "2018'DE DE ADAYI GÜL'DÜ"
        İnce şunları söyledi:
        "Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum. Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum. Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. "
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