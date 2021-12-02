Muharrem İnce'den 'Millet İttifakı' iddiası: Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

"2018'DE DE ADAYI GÜL'DÜ"

İnce şunları söyledi:

"Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum. Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum. Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. "