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    • 27.09.2021 07:00
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    Son dakika: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ilk özel röportaj! 'Vatana hizmet etmek Nobel'den daha önemli'

    Son dakika haberi...Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, verdiği ilk özel röportajda anlamlı çağrılarda bulunarak özellikle gençlere altın değerinde öğütler verdi. Aziz Sancar, milliyetçi bir insan olduğunu ve ülke sevgisinin önemli olduğunu belirtti. Sancar ayrıca "Önemli olan Nobel almak değil vatana hizmet etmek ve insanlığa faydalı işler yapmak" diyerek vatan sevgisinin önemine değindi.

    Vatana hizmet etmek Nobel’den daha önemli

    TEKNOFEST'in onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, ilk özel röportajını SABAH'a verdi.

    'ÇOCUĞUM ÇALIŞ, NOBEL AL' DEMEYİN:
    Önemli olan Nobel almak değil vatana hizmet etmek ve insanlığa faydalı işler yapmak. Belki şimdi "Adam Nobel almış gelmiş 'Nobel önemli değil' diyor" diye düşünenler olabilir ama ben Nobel almadan önce de bunu çok defa söylemişimdir. Benim adım, yaptığım buluşlar, yüzlerce yıl sonra tıpkı Uluğ Bey'in keşifleri gibi bilim kitaplarında olacak.

    Türk çocukları bunu görecek ve 'Bunu bir Türk yaptı biz de yaparız' diyecek, benim için önemli olan bu. Benden daha çetrefilli, daha zor deneyler yapmış, önemli katkılar sunmuş birçok bilim insanı var ama Nobel almadılar. Onun için çocuklarınıza 'Oğlum, kızım çalış Nobel al' demeyin, odak noktalarını değiştirmeyin. Ben milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Ziyaretime gelen öğrencilerimden biriyle konuştuk.

        Bana 'Hocam ben Amerika'da kalabilirim, önemli çalışmalar yapabilirim ve belki sizin gibi Nobel de alabilirim. Ama ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Orada Nobel almayacağımı biliyorum fakat belki Nobel alacak öğrenciler yetiştiririm' dedi. Ben de gençlere 'yurtdışına gidin, eğitim alın ve mutlaka geri dönün' diyorum.

        İHA VE SİHA'LARA ÖVGÜ
        1960'larda Çin ve Türkiye bilim bakımından aynı seviyedeydi, her iki ülke de geriydi. Şimdi Çin, bilim alanında Amerika'yı korkutuyor. Bunun sebebi de nüfuslarının ve doğal kaynaklarının çok olması.

        Biz de bütün Türk dünyasını bir araya getirebilsek aynı güce sahip oluruz. Bunun en güzel örneği de İHA ve SİHA'lar ile kardeş Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmış olmamız.

            DENEY MALZEMESİ İTHALATI KOLAYLAŞTIRMALI:
            Türkiye'deki öğrencilerimle konuştuğumda en büyük sorunlarının deneyler için kullanılan malzemelerin temin edilmesinde yaşanan zorluklar. Bazı maddelerin ithal edilme süresinin çok uzun olması ve üstüne vergi alınması bilimsel çalışmaları aksatıyor. İnşallah gerekli makamlar bu konuya da bir çözüm bulur.

            İNGİLİZLERE ÇİÇEK AŞISINI BİZ YAPTIK
            Türkiye artık kendi teknolojisini üretebilen bir ülke. Kayseri'de üretilen aşının Faz 2'de çok olumlu sonuçlar verdiğini öğrendim. Bence bu aşı şu anda kullanılabilir ve dışardan aşı ithal etmeye ihtiyacımız yok. Çiçek aşısını bile ilk Türkler çıkardı ve uyguladı. İngilizler, Türkiye'de aşı olmuş, Amerika bunu duymuş ve Amerikalı bir iş adamı bir arkadaşıyla yazışarak bu aşıyı kullanmaya başlamış. 100 kişi üzerinde uygulamışlar ve hepsini hastalıktan kurtulduğunu görmüşler. Bu olaydan 10 sene sonra Amerika'da çiçek aşısı hükümet tarafından zorunlu kılındı. Bizim bir aşı geleneğimiz var ve aşı geliştirmede tarih boyunca öncülük etmişiz.

            TÜRKİYE BATI'DAN GERİDE DEĞİL
            Türkiye'nin             bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum. Tamamen Batı Avrupa ve ABD düzeyinde değiliz ama birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Uzun yıllar Rusya'nın etkisinde kalan Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ortak çalışmalar yapmak gerekli. Çünkü bu ülkelerde müthiş bir potansiyel var. O bakımdan beraber çalışırsak bilimsel anlamda Batı'daki gelişmiş ülkeler seviyesinde ya da Japonya ve Çin gibi olabiliriz.

            TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞTİ ARTIK HER İMKÂN VAR
            Kendi gençlik yıllarımla kıyasladığımda şimdiki Türkiye'nin çok değişti. Gençler çok iyi imkânlara sahip. O zamanlar hiç araştırma imkânı yoktu, şimdi var. Ayrıca çok güzel üniversitelerimiz, çok başarılı hocalarımız var. Benim buradaki öğrencilerimin hepsi artık profesör ve onların yaptıkları araştırmalar Amerika'daki University of California'dan (UCLA), University Of California San Francisco'dan (UCSF) daha üstün. Yani çok iyi bilim adamlarımız var ve onların önünü açmak onlara her türlü imkânı sağlamak lazım.

                KANUN ZORLAMASA BİLE AŞI OLUN
                Prof. Dr. Aziz Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" çatısı altında aşı ve geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla bir araya geldi. "Birlikte Gelişme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok" dedi. Sancar'ın bu sözlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından paylaştı.
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                Vatana hizmet etmek Nobel’den daha önemli
                Haberler Güncel Son dakika: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ilk özel röportaj! 'Vatana hizmet etmek Nobel'den daha önemli'
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