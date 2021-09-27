Son dakika: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ilk özel röportaj! 'Vatana hizmet etmek Nobel'den daha önemli'

İNGİLİZLERE ÇİÇEK AŞISINI BİZ YAPTIK

Türkiye artık kendi teknolojisini üretebilen bir ülke. Kayseri'de üretilen aşının Faz 2'de çok olumlu sonuçlar verdiğini öğrendim. Bence bu aşı şu anda kullanılabilir ve dışardan aşı ithal etmeye ihtiyacımız yok. Çiçek aşısını bile ilk Türkler çıkardı ve uyguladı. İngilizler, Türkiye'de aşı olmuş, Amerika bunu duymuş ve Amerikalı bir iş adamı bir arkadaşıyla yazışarak bu aşıyı kullanmaya başlamış. 100 kişi üzerinde uygulamışlar ve hepsini hastalıktan kurtulduğunu görmüşler. Bu olaydan 10 sene sonra Amerika'da çiçek aşısı hükümet tarafından zorunlu kılındı. Bizim bir aşı geleneğimiz var ve aşı geliştirmede tarih boyunca öncülük etmişiz.

TÜRKİYE BATI'DAN GERİDE DEĞİL

Türkiye'nin bilim konusunda Batı'dan geride olduğu görüşüne katılmıyorum. Tamamen Batı Avrupa ve ABD düzeyinde değiliz ama birçok alanda bütün Balkan ülkelerinden, Rusya'dan ve öteki Asya devletlerinden ileriyiz. Uzun yıllar Rusya'nın etkisinde kalan Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ortak çalışmalar yapmak gerekli. Çünkü bu ülkelerde müthiş bir potansiyel var. O bakımdan beraber çalışırsak bilimsel anlamda Batı'daki gelişmiş ülkeler seviyesinde ya da Japonya ve Çin gibi olabiliriz.