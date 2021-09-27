Son dakika: Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'dan ilk özel röportaj! 'Vatana hizmet etmek Nobel'den daha önemli'

TEKNOFEST'in onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, ilk özel röportajını SABAH'a verdi.
'ÇOCUĞUM ÇALIŞ, NOBEL AL' DEMEYİN:
Önemli olan Nobel almak değil vatana hizmet etmek ve insanlığa faydalı işler yapmak. Belki şimdi "Adam Nobel almış gelmiş 'Nobel önemli değil' diyor" diye düşünenler olabilir ama ben Nobel almadan önce de bunu çok defa söylemişimdir. Benim adım, yaptığım buluşlar, yüzlerce yıl sonra tıpkı Uluğ Bey'in keşifleri gibi bilim kitaplarında olacak.
Türk çocukları bunu görecek ve 'Bunu bir Türk yaptı biz de yaparız' diyecek, benim için önemli olan bu. Benden daha çetrefilli, daha zor deneyler yapmış, önemli katkılar sunmuş birçok bilim insanı var ama Nobel almadılar. Onun için çocuklarınıza 'Oğlum, kızım çalış Nobel al' demeyin, odak noktalarını değiştirmeyin. Ben milliyetçi bir insanım ve ülke sevgim olmazsa ne yaparsam yapayım bana faydası yok. Ziyaretime gelen öğrencilerimden biriyle konuştuk.