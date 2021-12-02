Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Prof. Dr. Aziz Sancar'a övgü: Büyük insanlık örneği

Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.