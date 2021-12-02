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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Prof. Dr. Aziz Sancar'a övgü: Büyük insanlık örneği

    Son dakika haberleri... Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

    Aliyev’den Sancar’a övgü

    Azerbaycan'ı ziyaret eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

    Aliyev, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

    Savaşta Ermenilerin Gence'ye attığı füze nedeniyle ebeveynlerini kaybeden bebeğe Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunun büyük insanlık örneği olduğunu vurguladı.

    Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinden Sancar'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğunu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu kaydetti.

    Sancar da Karabağ savaşında elde edilen zafer dolayısıyla Aliyev'i kutladı, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu söyledi.

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