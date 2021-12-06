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    • 06.12.2021 17:02
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    • 06.12.2021 18:00
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da!

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Başkan Erdoğan Doha'da Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari tarafından karşılandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

    Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

    KALACAĞI OTELE GİRİŞ YAPTI
    Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da konaklayacağı otele giriş yaptı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da

    RESMİ KARŞILAMA YARIN SAAT 11:00'DA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için Katar'da. Erdoğan için resmi karşılama töreni yarın (7 Kasım 2021) gerçekleşecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

    KATAR İLE 7. KOMİTE TOPLANTISI
    Başkan Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

    Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

    İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

    Başkan Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'da!
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