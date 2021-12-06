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    • Güncel
    • 07.12.2021 10:05
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    • 07.12.2021 10:05
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    Sedat Peker nerede, Türkiye'ye getirildi mi? Sedat Peker yakalandı mı, tutuklandı mı, gözaltına mı alındı?

    Bir süredir haber alınamayan Sedat Peker ile ilgil son dakika gelişmeler yaşandı. Türkiye aleyhinde açıklamalarla gündeme gelen suç örgütü elebaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Peki; Sedat Peker yakalandı mı, tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Sedat Peker nerede, Türkiye'ye getirildi mi?

    Sedat Peker nerede, Türkiye’ye getirildi mi?

    Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Son dakika haberinde yer alan iddiaya göre Katar merkezli yayın organı El Cezire tarafından Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını duyuruldu. Peki; Sedat Peker yakalandı mı, tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Sedat Peker nerede, Türkiye'ye getirildi mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    SEDAT PEKER GÖZALTINA MI ALINDI? GÜNDEM OLAN İDDİA!

    Son dakika! İddiaya göre Katar merkezli yayın organı El Cezire, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu.

    Sedat Peker yakalandı mı? El Cezire duyurdu: Sedat Peker yakalandı!

    AVUKATI BİLE HABER ALAMAMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde avukat Ersan Barkın, 5 gündür kendisinin de Sedat Peker'e ulaşamadığını açıklamıştı.

    SEDAT PEKER NEREDE YAŞIYOR?

    Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in daha önce Dubai'de olduğu biliniyordu. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

    SEDAT PEKERİ'İ TEHDİT ETMİŞTİ! GÜNİZ AKKUŞ TUTUKLANDI!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.

    "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

    TUTUKLANDILAR

    Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        SEDAT PEKER KİMDİR?

        Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.

        Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.

        Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde bulundu.12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

        Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.

        Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.

        GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

        Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuştur. Hakkında verilen bilgilere göre polislik mesleğinden atılan Güniz Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladığı söyleniyor.

        Polislikten ihraç edilen Akkuş, artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lideri gözdağı verip kendi örgütünü kurmuştur. Daha sonra oluşturduğu bu çete ile haraca bağladığı eğlence mekanlarını basan ve 1 kişiyi yaralamakla suçlanan Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonre tahliye olmuştur. Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının da Hanımağa ve çetesi tarafından yapıldığı biliniyor.
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