31 Aralık'ta okullar açık mı? İşte açık ve kapalı olacak yerler... 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü?

Yılbaşına sayılı günler kaldı. 2021 yılının sonlarını yaşadığımız şu günlerde milyonlarca kişi 31 Aralık'ı iple çekiyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle 31 Aralık ve 1 Ocak'ı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl ise yasak öngörülmüyor. Çalışan vatandaşlar, okula giden öğrenciler 31 Aralık'a az bir süre kala 31 Aralık tatil mi, resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar açık mı? Nereler açık, nereler kapalı olacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte cevapları...