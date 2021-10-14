FOX TV'deki canlı yayında porno rezaletinden sonra bir skandal daha: "Karım bana kardeşim dediği adamla yattı"

FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında geçtiğimiz günlerde bir şahıs, eşinin cinsel içerikli videosunu açmış, canlı yayındaki porno rezaleti toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Öyle ki Amerikan FOX'unun eski kadrolu manipülatörü Fatih Portakal bile bu skandala hkaıtsız kalmamış, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullanmıştı.
BİR SKANDAL DAHA...
Fulya ile Umudun Olsun programındaki cinsel içerikli video rezaletinin ardından akıllara durgunluk veren bir skandal daha patlak verdi.
Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.