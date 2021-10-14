FOX TV'deki canlı yayında porno rezaletinden sonra bir skandal daha: "Karım bana kardeşim dediği adamla yattı"





"KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLARI EVE ALIP BİRLİKTE OLDU"

Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.