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    • 14.10.2021 22:52
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    FOX TV'deki canlı yayında porno rezaletinden sonra bir skandal daha: "Karım bana kardeşim dediği adamla yattı"

    Geçtiğimiz günlerde toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanan porno reazletinin ardından FOX TV'de bir skandal daha patlak verdi. Fulya ile Umudun Olsun isimli programa katılan bir şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi. Söz konusu skandal olay sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken Amerikan FOX'undaki bu programın reyting amaçlı konular seçtiği ve bir dedikodu programı haline geldiği savunuldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Porno rezaletinin ardından FOX’ta bir skandal daha

    FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında geçtiğimiz günlerde bir şahıs, eşinin cinsel içerikli videosunu açmış, canlı yayındaki porno rezaleti toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



    Öyle ki Amerikan FOX'unun eski kadrolu manipülatörü Fatih Portakal bile bu skandala hkaıtsız kalmamış, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullanmıştı.



    BİR SKANDAL DAHA...
    Fulya ile Umudun Olsun programındaki cinsel içerikli video rezaletinin ardından akıllara durgunluk veren bir skandal daha patlak verdi.

    Programa çıkan Mustafa Önal isimli şahış, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi.



        "KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLARI EVE ALIP BİRLİKTE OLDU"
        Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Önal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polise verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.



        "REYTİNG AMAÇLI YAYINLAR, DEDİKODU PROGRAMI..."
        Sosyal medya kullanıcıları Amerikan FOX'unda Fulya Öztürk'ün sunumuyla yayınlanan "Fulya ile Umudun Olsun" programına sert tepki gösterdi.

        Porno rezaletinden sonra reyting amaçlı böyle konuların işlendiğinin altını çizen sosyal medya kullancıları, programın iyice dedikodu programı haline geldiğini savundu.
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        Haberler Güncel FOX TV'deki canlı yayında porno rezaletinden sonra bir skandal daha: "Karım bana kardeşim dediği adamla yattı"
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