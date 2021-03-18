



HDP'YE KAPATILMA DAVASI

İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız.