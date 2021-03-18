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    • 18.03.2021 11:10
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    lideri bebek katili PKK'nın sözcüsü HDP'ye yönelik kapatma davasından rahatsız

    Son dakika haberi... lideri , Meclis'te eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin kapatılması istemiyle 'nde dava açılmasından rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu, "Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız." ifadeleriyle ortağı HDP'ye sahip çıktı.

    Kılıçdaroğlu kapatma davasından rahatsız

    Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündem dair açıklamalarda bulundu. HDP'nin kapatılmasına karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:



    HDP'YE KAPATILMA DAVASI
    İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız.

    Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.

        Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz. Bu siyaset tarzını bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları.

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