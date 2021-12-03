Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıkınca DEVA Partisi ağız değiştirdi! "Otoparkta para alması rahatsız edici"

"HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

BBC Türkçe'ye konuşan Yeneroğlu, bu durumun siyasi etik açısından sorgulanması gerektiğini belirtti:

"Arkadaşlarımızın neredeyse tamamı, görüntüleri siyasi ahlak açısından değerlendirdiğimizde çok rahatsız edici görüntüler olduğunu ancak tutuklu olan ve şu anda yargısız infaz edilen bir insanla ilgili bizim de hukuki yargılama bitmeden bu konuyu öne çekmemizin doğru olmayacağı değerlendirildi. Bu nedenle, kendisinin ceza yargılanmasının sonuçlanması gerektiği, bu zaman zarfında kendisine her türlü hukuki desteği vermemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık."