Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in rüşvet çarkı deşifre oldu! Kod adı: Nalbur

Usulsüzlük ve rüşvet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Vize Belediye Başkanı Ender Sevinç'in rüşvet çarkının ayrıntıları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ender Sevinç'in rüşveti vatandaşa 'nalburumuz' diye tanıttığı kasası Tolga Ö. üzerinden aldığı tespit edildi.
HER İŞLEMDEN RÜŞVET
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkındaki soruşturma 'rüşvetten bıkan' vatandaşların ihbarı üzerine başladı. Soruşturmada Sevinç'in belediyenin yetki sınırlarındaki iş ve işlemlerden rüşvet aldığı belirlendi.
PARA TOLGA Ö.'NÜN HESABINA
Dosyaya giren bilgilere göre G.Ş. isimli vatandaş doğal SİT alanına konteyner yerleştirmek istedi ve belediyeye başvurdu. Belediye Başkanı Ender Sevinç ise G.Ş.'den 20 bin TL para istedi ve parayı yatırması için kasası olduğu iddia edilen Tolga Ö.'nün hesap numarasını gönderdi.