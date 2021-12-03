3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar! 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu özel günde dünya çapında etkinlikler düzenlenir. Engelli memurlar için yayınlanan genelgeye göre de 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli sayılır. Peki 3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar neler? 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri neler?
3 OKULLAR TATİL Mİ?
3 Aralık Cuma günü okullar tatil değildir. Öğrenciler tam gün yüz yüze eğitim görecektirler.
ENGELLİLER GÜNÜ'NDE NELER YAPILIR?
Resim-el sanatları sergisi, maddi bir destek için bunların bir kısmı satışa da sunulabilir. Dans,halk oyunları, müzik, skeçler, şiir- yazı gibi ne tür yetenekler varsa bunlardan oluşturulan gösteriler düzenlenebilir. Projektör yardımıyla fotoğraf sunumu yapılabilir. El broşürleri hazırlanıp dağıtılabilir.
ENGELLİLER GÜNÜ PANO ÖRNEKLERİ