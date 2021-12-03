3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar! 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu özel günde dünya çapında etkinlikler düzenlenir. Engelli memurlar için yayınlanan genelgeye göre de 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli sayılır. Peki 3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar neler? 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri neler?

3 OKULLAR TATİL Mİ?

3 Aralık Cuma günü okullar tatil değildir. Öğrenciler tam gün yüz yüze eğitim görecektirler.