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    • 03.12.2021 07:02
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    • 03.12.2021 07:02
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    3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar! 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri

    3 Aralık Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Her yıl aynı tarihte kutlanan bu değerli günde engelli memurlar idari izinli sayılıyor. Okullarında da tatil olup olmadığı merak ediliyor. Özellikle son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları da eklenince milyonlarca kişi 3 Aralık'ta tatil olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. Peki; 3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar neler? 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri neler? İşte 3 Aralık hava durumu ve okullarda eğitim olup olmayacağına ilişkin bilgiler...

    3 Aralık’ta okullar tatil mi?

    Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu özel günde dünya çapında etkinlikler düzenlenir. Engelli memurlar için yayınlanan genelgeye göre de 3 Aralık'ta engelli memurlar idari izinli sayılır. Peki 3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar neler? 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri neler?

    3 OKULLAR TATİL Mİ?

    3 Aralık Cuma günü okullar tatil değildir. Öğrenciler tam gün yüz yüze eğitim görecektirler.

    ENGELLİLER GÜNÜ'NDE NELER YAPILIR?

    Resim-el sanatları sergisi, maddi bir destek için bunların bir kısmı satışa da sunulabilir. Dans,halk oyunları, müzik, skeçler, şiir- yazı gibi ne tür yetenekler varsa bunlardan oluşturulan gösteriler düzenlenebilir. Projektör yardımıyla fotoğraf sunumu yapılabilir. El broşürleri hazırlanıp dağıtılabilir.

    ENGELLİLER GÜNÜ PANO ÖRNEKLERİ
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    Haberler Güncel 3 Aralık'ta okullar tatil mi? Engelliler Günü'nde yapılan etkinlikler ve organizasyonlar! 3 Aralık Engelliler Günü pano örnekleri
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