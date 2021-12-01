Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

Kırklareli'nin Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüphelinin Jandarma'daki sorgusu tamamlandı.
CHP'Lİ SEVİNÇ TUTUKLANDI
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı.
KAÇAK YAPILAR İÇİN BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET
CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıkmıştı.