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    • 01.12.2021 16:09
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    • 01.12.2021 21:22
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    Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı

    CHP’li Kıyıköy Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevinç hakkında, taciz ettiği 4 mağdur kadının şikayeti 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    Tacizci ve rüşvetçi CHP’li tutuklandı!

    Kırklareli'nin Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarından CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüphelinin Jandarma'daki sorgusu tamamlandı.


    CHP'Lİ SEVİNÇ TUTUKLANDI
    CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı.

    KAÇAK YAPILAR İÇİN BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET
    CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıkmıştı.

        İNCELEMELER DEVAM EDİYOR


        Geçtiğimiz günlerde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, güvenlik güçleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirirken, yapılan aramalarda el konulan çok sayıda belgenin incelemesi ise devam ediyor.

        4 MAĞDUR KADININ ŞİKAYETİYLE DAVA AÇILMIŞTI
        Sevinç hakkında, taciz ettiği 4 mağdur kadının şikayeti 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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        Haberler Güncel Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
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