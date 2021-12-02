Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir? Nihat Kök kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Batman İl Müftülüğüne, Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atamalar yapıldı. Peki; Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir?