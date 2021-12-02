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    • 03.12.2021 06:24
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    Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir? Nihat Kök kaç yaşında, nereli?

    Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı. Pek; Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte cevapları...

    Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir?

    Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Batman İl Müftülüğüne, Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atamalar yapıldı. Peki; Batman İl Müftülüğüne atanan Nihat Kök kimdir?

    BATMAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN NİHAT KÖK KİMDİR?

    Nihat Kök, 1969 Ordu doğumludur. İlkokulu Ordu'da okuyan Kök, 1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesinden, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında da Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezini bitirdi.

    1989'da Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlayan Nihat Kök, sırasıyla Sivas Gürün, Bursa Osmangazi' de Kur'an Kursu Öğreticiliği, Kars Kağızman'da Vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar İlçe Müftülüğü, Kütahya ve Bolu İl Müftü Yardımcılığı, Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre de Batman İl Müftülüğüne atandı. Nihat Kök evli ve üç çocuk babasıdır.
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