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    • 29.11.2021 15:56
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    • 29.11.2021 16:40
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    SON DAKİKA! CHP'li Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük operasyonu

    Son dakika haberine göre Kırklareli Kıyıköy Belediyesi hakkında yürütülen usulsüzlük ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarından CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. CHP'li başkan hakkında geçtiğimiz haftalarda da taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

    CHP’li belediyeye rüşvet ve usulsüzlük operasyonu

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    TACİZ SKANDALIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
    Gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç, geçtiğimiz haftalarda 4 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla da gündeme gelmişti. Taciz sonrası çalışmaya devam eden iki kadının, aldıkları tehdit sonrası şikâyetlerini geri çektiği ortaya çıktı.

    4 mağdur kadının şikâyeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.

    İFADENİ GERİ ÇEK TEHDİTİ
    Skandal taciz soruşturması 4 mağdur kadının şikâyeti üzerine geçen haziranda başlatıldı. Belediyede Yazı İşleri Müdür Vekili olan E. D.'de tanık olarak verdiği ifadeyle tacizleri anlattı. Davanın açılmasını engellemek isteyen Ender Sevinç ve ailesi ise mağdurlara baskı yapmaya başladı. Mağdur kadınlardan, belediyede sekreter olarak görev yapan B. Ç. ile tanık Yazı İşleri Müdür Vekili E. D.'ye ifadelerini değiştirmeleri için baskı uygulandığı bilgisini alan Kıyıköy Jandarma Komutanlığı, böyle bir durum olup olmadığını tespit etmek için, 29 Haziran günü belediyeye baskın düzenledi.

        Belediyeye giren jandarma ekipleri, başkan Ender Sevinç'in kız kardeşi Emel Fırat'ın, mağdurlardan M.I. ile başkanın makamında konuştuğunu tespit etti. Mağdurlardan B. Ç. ve tanık E. D. ile görüşen jandarma, başkan Ender Sevinç'in babası Yaşar Sevinç ve kız kardeşi Emel Fırat'ın, ifadelerini değiştirmeleri için kendilerine baskı yaptıklarını anlattı.

        Jandarma ekipleri mağdur kadınlarla görüştüğü sırada, Kıyıköy Jandarma Karakolu'nu arayan başkan Sevinç'in babası Yaşar Sevinç'in ise Karakol Komutanı'na, avukatları Salih Mert Öğe ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.



        İFADELERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEDİLER
        Komutanla telefonda görüşen avukat ise mağdur kadınları tekrar ifade vermeleri için baba Yaşar Sevinç'in aracıyla savcılığa götüreceğini bildirdi. Karakol Komutanı da mağdur B. Ç. ve tanık E. D.'ye, baba Yaşar Sevinç eşliğinde savcılığa giderek tekrar ifade verip vermek istemediklerini sordu. İki isim de ifadelerini değiştirmek istemediklerini söyleyince, jandarma tüm yaşananları tutanak altına aldı.

        ORTADA SUÇ VAR
        İfade değiştirme skandalının üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise B. Ç. ve M. I. savcılığa başvurarak başkan Ender Sevinç hakkında şikayetinden vazgeçtiklerine dair dilekçe verdi. Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikâyetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikâyete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA! CHP'li Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük operasyonu
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