SON DAKİKA! CHP'li Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve 12 kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük operasyonu

TACİZ SKANDALIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç, geçtiğimiz haftalarda 4 kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla da gündeme gelmişti. Taciz sonrası çalışmaya devam eden iki kadının, aldıkları tehdit sonrası şikâyetlerini geri çektiği ortaya çıktı.

4 mağdur kadının şikâyeti üzerine hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, evli ve iki çocuk babası Sevinç'in, kız kardeşi ve babası ile mağdurlara baskı yaparak ifadelerini değiştirttiği ve şikayetlerini geri aldırdığı da belirlendi.