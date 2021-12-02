Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika izlenimlerini Kriter Dergisine anlattı: Bu yüzyılın en büyük güçlerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika'nın zengin potansiyeliyle, geçmiş kara günleri aşacağına ve bu yüzyılın en büyük güçlerinden biri olacağına inandığını dile getirdi.
Kriter Dergisinde, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın Emine Erdoğan ile yaptığı röportaja yer verildi.
Röportajda, Afrika ziyaretlerinde edindiği izlenimleri, kıtadaki benzerlik ve farklılıklar ile Türkiye'nin kıtaya yönelik yaklaşımını anlatan Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımından sonra, doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok Afrika ülkesini ziyaret ettiklerini belirtti.
Emine Erdoğan, ilk Afrika ziyaretinde karşılaştığı olumsuz tablo ile bugün Türkiye'nin elinin dokunduğu coğrafyalardaki değişime ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:
"Yoksullukla mücadele, insan hakları, savaş ve çatışmalar en önemli mücadele alanları. En nihayetinde, sömürgecilik tarihinin karanlık sayfalarının yazıldığı bir coğrafya Afrika. Afrika'nın bugününe baktığımızda da birçok ülkenin farklı motivasyonlarla orada olduğunu görüyoruz. Ancak, Türkiye'nin aktif, çok boyutlu, girişimci ve insani bir dış politikası var. Bunun elbette yüz güldüren yansımaları oluyor. TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüleri, AFAD, Kızılay gibi güçlü kurumlarımızla oradayız. Bu kurumlar yalnızca hibe ya da bağış yapmıyor, Kıta'nın gelişmesi ve kalkınması, yani kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalışıyor."
"TARİH BİR YANDA SÖMÜRENLERİ, DİĞER YANDA İSE İMAR VE İHYA EDENLERİ GÖRÜYOR"
Afrika coğrafyasının başarı ve mutluluğunu kendi başarı ve mutlulukları olarak gördüklerini ifade eden Emine Erdoğan, Afrika açılımı sonrası, 2013'te başlayan Afrika ortaklık politikasının kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım örgütlerinin faaliyetlerini kapsayan bütüncül bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti. Kıtanın barış ve istikrarının sağlanmasına katkı vermek, ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmanın ana hedefleri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:
"İkili ilişkilerimiz, eşit ortaklık ve karşılıklı yarar temelinde gelişiyor. Dolayısıyla, Türkiye'nin Afrika motivasyonu tüm Afrika ülkeleriyle dost ve kardeş ülke olmamızı sağlıyor. Çünkü Afrika coğrafyasının başarı ve mutluluğunu kendi başarımız ve mutluluğumuz olarak görüyoruz. Bir anlamda, Afrika ile olan ilişkilerimiz, dünya tarihine, insanlığın güzel bir örnekliği olarak yazılıyor. Tarih bir yanda sömürenleri, diğer yanda ise imar ve ihya edenleri görüyor. Geleceğin insanları, insanların ve devletlerin önünde ne tip seçenekler olduğunu, insaniyetin bir devletin ruhu olabileceğini bugün yaptıklarımızla görecekler. Afrika coğrafyasındaki değişim bir anda olmayacak. Ancak yıllardır ekilen tohumlar meyvelerini veriyor, dolayısıyla Afrika'nın zengin potansiyeliyle, geçmiş kara günleri aşacağına ve bu yüzyılın en büyük güçlerinden biri olacağına inanıyorum."
"AFRİKA'DAKİ YETİM ÇOCUK NÜFUSU, KALBİMİN EN DERİN YARALARINDAN BİRİDİR"
"Afrika'da ziyaret ettikleri ülkelerde etkilendikleri ve kendilerinde iz bırakan bir kişi veya olayın olup olmadığı" sorulan Emine Erdoğan, şunları anlattı:
"Bunu tek bir olay ya da kişi üzerinden anlatmam mümkün değil, zira Afrika seyahatlerimin tümü bende büyük bir öneme sahip. Öyle ki, görüp şahit olduklarım bir hatırata dönüştü. Acının bu kadar yoğunlaştığı başka bir yer bilmiyorum. Zulmün kendine ait bir tarihi varsa, ben o tarihin bu kıtada yazıldığını düşünüyorum. Dünyayı değiştirmek, adaleti sağlamak, adeta her insanın içinden gelen bir içgüdüdür. Hepimiz, televizyon ekranında gördüğümüz acı bir tablo karşısında bile hiç tanımadığımız insanlara el uzatmak, gözyaşlarını dindirmek isteriz. Hatırlarsanız, bir dönem eti kemiğine yapışmış, bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç çocukların sefaleti sık sık fotoğrafların, belgesellerin konusu olurdu. Çaresizlik dediğimiz şey, sanki Afrika'nın iklimiydi. Bu görüntüleri bir dergide ya da haberlerde görmek bile çok sarsıcıyken, açlığı, kıtlığı, yokluğu, ölmek üzere olan çocukları gidip yerinde görmek insanı baştan aşağı değiştiriyor. O nedenle, şahit olduklarımı birbirinden ayırmam çok zor, ancak yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim, Afrika'daki yetim çocuk nüfusu kalbimin en derin yaralarından biridir."
Emine Erdoğan, sağlık ve eğitim hizmetlerinin son derece eksik, yer yer temiz su bulmanın bile imkansızlaştığı bir coğrafyada yetim olma deneyiminin çok ağır olduğunu belirterek, ziyaret etikleri yetimhanelerde tanıştığı çocukların mücadelesinin, içinde büyük bir sızı olarak yer aldığını dile getirdi.
Yaptıklarının gönüllerde bulduğu yeri ifade eden bazı güzel anılarının da olduğunu belirten Erdoğan, "Mesela, 2017'de Birleşmiş Milletlerin 72. Genel Kurulu açılışı çerçevesinde F4D (Fashion for Development) Kalkınma için moda etkinliği gerçekleştirilmişti. Burada, dünyaca ünlü model Iman Mohamed Abdulmajid bir ödül konuşması yaptı ve şahsım nezdinde, davetli tüm devlet ve hükümet başkan eşlerinin önünde Afrika'da yapılanlar için Türkiye'ye teşekkür etti. Yani, yaptıklarımız, her çevreden insanın takdirini kazanıyor. Türkiye'nin fedakarca yaptığı işlerin inkar edilemez bir biçimde biliniyor olması ve tüm dünyanın kulak kesildiği ortamlarda kendiliğinden dile gelmesi paha biçilmez bir duygu." ifadelerini kullandı.