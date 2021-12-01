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    • Güncel
    • 01.12.2021 07:36
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    • 01.12.2021 07:41
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    DEVA'lı Metin Gürcan'ın Türkiye'yi sattığı görüntüler ortaya çıktı tepkiler çığ gibi büyüdü: Babacan bunu da açıklasın!

    DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan’a ve parti kurucusu Ali Babacan’a tepkiler yağmaya devam ediyor. Metin Gürcan’ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelerin görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, “Gürcan'ın tutuklanması, Babacan'ın iddia ettiği gibi "siyasal" değil, askeri casusluk meselesi olarak görünüyor. "Gürcan'a tam destek olacakları sözü"nü veren Babacan şimdi ne yapacak, bilmiyoruz. Ancak Babacan'ın kendisinin de AK Parti içindeki "casusluk günlerini" gerinerek anlattığını hatırlayınca Gürcan'ın tipolojisinden çok da ayrı bir karakter olmadığını biliyoruz” diye yazdı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

    Gürcan'ın ifadesinde yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı karşılığında ise ücret aldığı tespit edildi.

    GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
    Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden adım adım izlenen Gürcan, bir diplomatla Ankara'da bulunan bir AVM'nin kapalı otoparkında görüştü.

        O görüşmelerde adım adım izlendi. Kamera kayıtları sorulan Gürcan, pandemi nedeniyle açık ortak alan olmamasından dolayı otoparkta görüştüklerini öne sürdü.

        Kamera kayıtlarında X şahsın ceketinin cebinden çıkardığı zarfı Gürcan'a verdiği görüntülerin yer alması üzerine Gürcan ifadesinde, "Bu zarfı danışmanlık hizmeti olarak verdiğim bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelere bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır" dedi.

        Gürcan'ın parayı aldıktan sonra ATM'ye gittiği görüntüleri üzerine, "Fikri ürünüm olan ve tamamen açık kaynaklardan derlediğim kendisine de periyodik olarak gönderdiğim Suriye, Irak, İran, Afganistan, Türkiye, Libya ve zaman zaman hazırladığım Yunanistan ve Ukrayna çizelgelerimi ve danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro'yu İtalyan diplomattan almıştım. Bunu bankamatiğe yatırdım" cevabını verdi.

            PARAYI HESABINA BANKAMATİKTEN YATIRMAYA ÇALIŞTI
            Ulaşılan ATM'lerin görüntü kayıtlarında, Gürcan'ın ATM'ye gittiği, kendi hesabına para yatırmaya çalıştığı ancak parayı yatıramadığı tespit edildi.

            BABACAN BUNU DA AÇIKLASIN!
            Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Gürcan'ın tutuklanması, Babacan'ın iddia ettiği gibi "siyasal" değil, askeri casusluk meselesi olarak görünüyor. "Gürcan'a tam destek olacakları sözü"nü veren Babacan şimdi ne yapacak, bilmiyoruz. Ancak Babacan'ın kendisinin de AK Parti içindeki "casusluk günlerini" gerinerek anlattığını hatırlayınca Gürcan'ın tipolojisinden çok da ayrı bir karakter olmadığını biliyoruz" diye yazdı.

            İşte Hilal Kaplan'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

            Gürcan'ın tutuklanması, Babacan'ın iddia ettiği gibi "siyasal" değil, askeri casusluk meselesi olarak görünüyor. "Gürcan'a tam destek olacakları sözü"nü veren Babacan şimdi ne yapacak, bilmiyoruz.
            Ancak Babacan'ın kendisinin de AK Parti içindeki "casusluk günlerini" gerinerek anlattığını hatırlayınca Gürcan'ın tipolojisinden çok da ayrı bir karakter olmadığını biliyoruz.


                Ne demişti Babacan; hâlen AK Parti Ankara milletvekili iken ve parti adayları Erdoğan iken, Abdullah Gül'ün rakip aday olarak karşısına çıkması çalışmalarını yürüttüğünü kendi ağzıyla itiraf etmişti. Hem de "kripto"nun sözlük anlamını tarif eder gibi "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" diye de eklemişti.
                Partinizde daha kaç tane "görünür değil ama tam göbeğinde" işler çeviren var acaba, Sayın Babacan?

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                Haberler Güncel DEVA'lı Metin Gürcan'ın Türkiye'yi sattığı görüntüler ortaya çıktı tepkiler çığ gibi büyüdü: Babacan bunu da açıklasın!
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