DEVA'lı Metin Gürcan'ın Türkiye'yi sattığı görüntüler ortaya çıktı tepkiler çığ gibi büyüdü: Babacan bunu da açıklasın!



Ne demişti Babacan; hâlen AK Parti Ankara milletvekili iken ve parti adayları Erdoğan iken, Abdullah Gül'ün rakip aday olarak karşısına çıkması çalışmalarını yürüttüğünü kendi ağzıyla itiraf etmişti. Hem de "kripto"nun sözlük anlamını tarif eder gibi "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" diye de eklemişti.

Partinizde daha kaç tane "görünür değil ama tam göbeğinde" işler çeviren var acaba, Sayın Babacan?

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