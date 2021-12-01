Milli Eğitim Şûrası 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Öğretmen ve öğrenciler için kritik karar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şûrası 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bugün başlayacak şûra 3 gün sürecek. Ana teması "Eğitimde fırsat eşitliği" olan şûranın gündemi "Temel eğitimde fırsat eşitliği", "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "Öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirlendi. Şûra için 32 bin 643 görüş geldi. Milli eğitim şûraları, eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar.
Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şûra Aralık 2014'te yapılmıştı. Milli eğitim şûraları, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak üzere toplanıyor.Sabah'ta yer alan habere göre, 3 gün boyunca sürecek şûrada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla alınacak ve tavsiye niteliği taşıyacak.
OKUL ÖNCESİNE ERİŞİM ARTMALI
MEB Şûrası'nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen "temel eğitimde fırsat eşitliği"ne yönelik önerilerden en dikkat çekenler şöyle:
* 5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır.
* Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.
* Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır.