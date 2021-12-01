CHP partideki son ulusalcı Mehmet Sevigen'i de attı! Parti tacizci, tecavüzcü, terör sevicilere kaldı



"CHP kapatılsın" diyenler ya genel başkan yardımcısı ya da il başkanı yapılıyor. Bu partiye bir gün bile hizmeti olmamış ve siyasi ömürlerini CHP ile mücadeleye adayan, Atatürk'e kefere diyenler, kadın kotası üzerinden PM üyesi yapılıyor.

Ama tüm bunlara karşılık Yılmaz Ateş gibi, Mehmet Sevigen gibi CHP'lilikleri, ulusalcılıkları tartışılmayan, partinin hafızası konumundaki kişiler kapı dışarı ediliyor. Yani bugünkü CHP yönetimi için bir Mehmet Sevigen bir Cihangir İslam, bir Yılmaz Ateş de bir Mehmet Bekaroğlu etmiyor ya... Gerisini siz düşünün.

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