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    • 01.12.2021 08:17
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    CHP partideki son ulusalcı Mehmet Sevigen'i de attı! Parti tacizci, tecavüzcü, terör sevicilere kaldı

    CHP Disiplin Kurulu, parti yönetimini eleştiren CHP eski Genel Sekreteri ve parti üyesi Mehmet Sevigen’i ihraç etti. Söz konusu ihracın ardından Sevigen, parti yönetimine adeta ateş püskürdü. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, “Son ulusalcıyı da attılar” derken “Buna karşılık Kılıçdaroğlu, başörtülü kadına yönelik iğrenç ifadeler kullanan Tanju Özcan ile seçmene ağza alınmayacak küfürler eden Alim Karaca'yı ihraç etmek, ceza vermek yerine top çevirerek kamuoyuna unutturmaya çalışıyor. Taciz, tecavüz ve tehdit edenler cezalandırılmak bir yana yerlerinde tutuluyor. PKK-YPG'ye terörist diyemeyenlere, partinin en yetkili kurullarında en tepe yönetiminde görev veriliyor” diye yazdı.

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14. katındaki kozmik odada strateji belirlendiği konuşulan Kılıçdaroğlu mevcut politikalarına zarar verdiğini düşündüğü kim varsa partiden tasfiye etti.

    Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP Milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'i ihraç etti.

    Mehmet Sevigen'in parti yönetimine yönelik uzun süredir gelen eleştirileri söz konusuydu. Sevigen en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "helalleşme" açılımına bir tepki göstermişti.

    Sevigen CHP'nin kararı sonrası yargıya gideceğini ifade etmiş "CHP yönetimini insan içine çıkamaz hale getireceğim" demişti.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı şunları yazdı:
    Buna karşılık Kılıçdaroğlu, başörtülü kadına yönelik iğrenç ifadeler kullanan Tanju Özcan ile seçmene ağza alınmayacak küfürler eden Alim Karaca'yı ihraç etmek, ceza vermek yerine top çevirerek kamuoyuna unutturmaya çalışıyor.

        Son 10 yılda CHP içinde olan biten ne peki? Yolsuzluk yapan ya da yaptığı iddia edilen belediye başkanları ve meclis üyeleri ile ilgili hiçbir işlem yapılmadığı gibi, bu konuda süreci başlatan yargı ve polise etmedikleri hakaret kalmıyor. Tam tersine bu isimler tekrar aday yapılıp sahip çıkılıyor. Kendi partililerine, kendi konumlarını kullanarak taciz, tecavüz ve tehdit edenler cezalandırılmak bir yana yerlerinde tutuluyor.
        PKK-YPG'ye terörist diyemeyenlere, partinin en yetkili kurullarında en tepe yönetiminde görev veriliyor.


        "CHP kapatılsın" diyenler ya genel başkan yardımcısı ya da il başkanı yapılıyor. Bu partiye bir gün bile hizmeti olmamış ve siyasi ömürlerini CHP ile mücadeleye adayan, Atatürk'e kefere diyenler, kadın kotası üzerinden PM üyesi yapılıyor.
        Ama tüm bunlara karşılık Yılmaz Ateş gibi, Mehmet Sevigen gibi CHP'lilikleri, ulusalcılıkları tartışılmayan, partinin hafızası konumundaki kişiler kapı dışarı ediliyor. Yani bugünkü CHP yönetimi için bir Mehmet Sevigen bir Cihangir İslam, bir Yılmaz Ateş de bir Mehmet Bekaroğlu etmiyor ya... Gerisini siz düşünün.

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        Haberler Güncel CHP partideki son ulusalcı Mehmet Sevigen'i de attı! Parti tacizci, tecavüzcü, terör sevicilere kaldı
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