CHP partideki son ulusalcı Mehmet Sevigen'i de attı! Parti tacizci, tecavüzcü, terör sevicilere kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14. katındaki kozmik odada strateji belirlendiği konuşulan Kılıçdaroğlu mevcut politikalarına zarar verdiğini düşündüğü kim varsa partiden tasfiye etti.
Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, eski CHP Milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen'i ihraç etti.
Mehmet Sevigen'in parti yönetimine yönelik uzun süredir gelen eleştirileri söz konusuydu. Sevigen en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde "helalleşme" açılımına bir tepki göstermişti.
Sevigen CHP'nin kararı sonrası yargıya gideceğini ifade etmiş "CHP yönetimini insan içine çıkamaz hale getireceğim" demişti.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı şunları yazdı:
Buna karşılık Kılıçdaroğlu, başörtülü kadına yönelik iğrenç ifadeler kullanan Tanju Özcan ile seçmene ağza alınmayacak küfürler eden Alim Karaca'yı ihraç etmek, ceza vermek yerine top çevirerek kamuoyuna unutturmaya çalışıyor.