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    • 30.11.2021 22:08
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    Gençleri dağa kaçıran terörün siyasi ayağı HDP'nin vekili Paylan kirli ittifakı itiraf etti!

    Diyarbakır ve Doğu'da bulunan birçok ilde gençleri dağa kaçırma operasyonlarında başı çeken terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin milletvekili Garo Paylan, CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği kirli ortaklığı bir kez daha itiraf etti. Yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirmek için ittifak kurduklarını itiraf eden Paylan, "HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar." dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Gençleri dağa kaçıran HDPKK’lı itiraf etti!

    Diyarbakır ve Doğu'da bulunan birçok ilde gençleri dağa kaçırma operasyonlarında başı çeken terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin milletvekili Garo Paylan, CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği kirli ortaklığı bir kez daha itiraf etti.



    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını Yüksek Mahkemeye vermesinin ardından, kapatma davasına ilişkin esas hakkındaki görüşünü tamamlamış ve 'iddianamedeki görüşlerini ve partinin kapatılması talebini' tekrarlamıştı.



    GENÇLERİ DAĞA KAÇIRAN PAYLAN MUHALEFETE ÇAĞRI YAPTI
    Söz konusu gelişmeyi TELE1 kanalında değerlendiren ve dün itibarıyla terör örgütü PKK'nın gençleri dağa kaçırma operasyonlarında etkin olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkan HDP vekili Garo Paylan, ittifak ortaklarına 'yanımızda durun' çağrısında bulundu.


    İTTİFAK İTİRAFI: TÜM MUHALEFETE BÜYÜK BİR İŞ DÜŞÜYOR
    CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun da yer aldığı canlı yayında Millet İttifakı tarafından her fırsatta yalanlanmasına rağmen yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirmek için ittifak kurduklarını itiraf eden Paylan, "Bütün büyükşehirleri hep beraber AK Parti'den aldık. HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar. Burada tüm muhalefete büyük bir iş düşüyor. HDP ile aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz ama bu saldırıyı hep beraber durdurmalıyız." dedi.

    "ORTAK ADAYIMIZ YÜZDE 75 İLE KAZANACAK"
    Asıl meselenin terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatılması olmadığını vurgulayan Paylan, ittifak ortaklarına, "Hep beraber sorumluluk almalıyız. Bunu başarırsak, HDP kapatılmazsa iddia ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır." çağrısında bulundu.

        Kardeşi Süleyman Çetinkaya için Diyarbakır annelerinin oturma eyleminde yer alan abla Zekiye Bozdağ, kardeşinin HDP milletvekili Garo Paylan tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 820. gününde devam ediyor.

        Diyarbakır'da 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ, kardeşine ait flaş bellekte, kardeşinin kaçırılmadan 5 ay önce HDP'li Paylan ile çekilen fotoğrafını buldu.

        Kardeşinden 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadıklarını ifade eden Bozdağ, kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü savundu.

        Kardeşi kaybolduktan sonra geldikleri ilk kapının HDP olduğunu kaydeden Bozdağ, "HDP gençlik kolları kardeşimi kandırıp dağa gönderdi. Bu kapıya gelip sorunca 'Tanımıyoruz, bilmiyoruz, bu çocuktan haberimiz yok.' dediler. Milletvekili Garo Paylan kardeşimi dağa gönderdi. Paylan, kardeşimi kandırdı. Hediye paketi gibi onu süsleyip dağa göndermişler. HDP'den kardeşimi istiyorum." dedi.

        Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü eyleminden vazgeçmeyeceğini anlatan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Burası, siyasi bir parti değil, Kandil'dir, Kandil'in ana merkezidir. Bütün çocukları burada kandırıp dağa gönderiyorlar. Haklı bir şekilde bütün aileler çocuklarını HDP'den istiyor. Herkes artık uyansın, bu gerçekleri görsün. Kimse keyfine gelip burada oturmuyor, kimse kimseyi burada zorla oturtmuyor, herkes çocuklarını istiyor. Buradaki bütün ailelerin çocukları dağdadır, bu çocukları dağa mahkum edenler de HDP'dir. Elimdeki fotoğraf kardeşim dağa götürülmeden 5 ay önce HDP seçim bürosunda çekilmiş."

            Kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey de yüzde 70 engelli kardeşinin dağa kaçırıldığını belirtti.

            Dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya ile Paylan'ın birlikte çekilmiş fotoğraflarına işaret eden Canbey, şunları kaydetti:

            "Bu fotoğraf, çocukların HDP tarafından kaçırıldığının kanıtıdır. Çocuğun her tarafını HDP'nin amblemleriyle süslemişler. Hediye paketi haline getirip PKK'lılara satmışlar. Başka bir açıklaması yok. 14-15 yaşındaki çocukları HDP, Garo Paylan, Selahattin Demirtaş ailelerinden koparıp PKK'ya satıyor. Hepimiz bu çocukları HDP'den istiyoruz. Başka siyasi partinin kapısına gidemeyiz çünkü bizim çocukların fotoğrafları başka siyasi parti milletvekilleriyle çıkmıyor. Hep, HDP belediye başkanları, HDP meclis üyeleriyle çıkıyor. Çocukların tamamını almadan da haklı davamızdan vazgeçmeyeceğiz."

            Oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş ise çocukları dağa götürülen ve kaçırılan ailelere, "Gelin hep beraber evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım." diye seslendi.

            Eylemleriyle çok sayıda çocuğun teslim olduğunu ifade eden Begdaş, eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı

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            Haberler Güncel Gençleri dağa kaçıran terörün siyasi ayağı HDP'nin vekili Paylan kirli ittifakı itiraf etti!
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