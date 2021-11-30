Gençleri dağa kaçıran terörün siyasi ayağı HDP'nin vekili Paylan kirli ittifakı itiraf etti!



İTTİFAK İTİRAFI: TÜM MUHALEFETE BÜYÜK BİR İŞ DÜŞÜYOR

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun da yer aldığı canlı yayında Millet İttifakı tarafından her fırsatta yalanlanmasına rağmen yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirmek için ittifak kurduklarını itiraf eden Paylan, "Bütün büyükşehirleri hep beraber AK Parti'den aldık. HDP'yi kapatarak gücümüzü dışarı itmeye çalışıyorlar. Burada tüm muhalefete büyük bir iş düşüyor. HDP ile aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz ama bu saldırıyı hep beraber durdurmalıyız." dedi.

"ORTAK ADAYIMIZ YÜZDE 75 İLE KAZANACAK"

Asıl meselenin terörün siyasi ayağı HDP'nin kapatılması olmadığını vurgulayan Paylan, ittifak ortaklarına, "Hep beraber sorumluluk almalıyız. Bunu başarırsak, HDP kapatılmazsa iddia ediyorum. Cumhurbaşkanı adayımız yüzde 75 ile kazanacaktır." çağrısında bulundu.