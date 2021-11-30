İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya yüzde 18 zam!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 8'nci Olağan Meclis Toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

SUYA YÜZDE 18 ZAM

Toplantıda, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İyi Parti ve MHP'li Meclis üyesi Hakan Şimşek'in oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 lira olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kentin 11 metropolünde musluktan akan suyun yüzde 100'ünün, 19 metropolünde ise yüzde 95'inin içilebilir seviyede olduğunu söyledi.

İzmir körfezinde yapılacak çalışmalar konusunda destek isteyen Soyer, "Bizim önceliği sirkülasyon kanalı açılmasına değil de yağmur suyu ayrıştırmaya vermemizin bir anlamı var. Sirkülasyon kanalını şimdi yapmak, evin kapıları açıkken süpürge yapmak gibi. Öncelik yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırılması. Bu çok zor bir iş. Sözcüklerle ifade etmek kolay ancak. Ciddi anlamda zor bir çalışma. Yıllardır var olan bir şeyi bozup, yeni bir şey yapıyorsunuz. Ancak bizim şehre borcumuz körfezin başka bir türlü temizlenemeyeceğini bildiğimiz için yapmak zorundayız." dedi.

İzmir'de suya ilk altı ayda yapılan yüzde 18 ve diğer 6 ayda yapılması düşünülen yüzde 15'lik zam oranlarıyla ilgili Soyer, "Zamlar yıllık ortalama yüzde 26,85'e geliyor. Meclis başkanı arkadaşlarımızdan rica ettik. İlçe belediyeleri katı atık bedellerini zamlamıyorlar. Biz bir yandan yüzde 15-20 civarında geri çekerken, kısacası vatandaşa çok yüklü bir zam oranı yansımamış olacak." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise İZSU'nun bütçesinin geçen yıl 3 milyar 164 milyon olduğunu, bu yıl ise bütçenin 3 milyar 800 milyona ulaştığını ifade etti.

İZSU deyince akıllara körfez kirliliği, şehirde koku sorunu ve yağan her yağmurdan sonra yaşanan taşkın ve sel olaylarının akıllara geldiğini hatırlatan Hızal, şunları kaydetti:

"Körfeze İzmir'de yüzlerce noktadan kirlilik akıyor. Bunun sorumlusu kim İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğüdür. Sayın Başkan körfezin kirliliğinin nedenini Gediz Nehri'nde aramaya başladı. 100 yıl önce bu nehrin yatağı ve denizle buluşma noktası değişti. Foça'dan akıyor. Orada da körfeze ilişkin bir kirlilik problemi yok. Dönemin sonuna kadar geçecek sürede bir faaliyet içine girin, dönem sonunda muhtemelen yerel iktidara biz geleceğiz ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz."



"İZMİR MAALESEF KIŞIN TAŞAN, YAZIN DA KOKAN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ"

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de İZSU'ya ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, "İzmir'in en büyük altyapı sorununun yağmur suyu ile pis su kanallarının birleşik sistem olmasıdır. 2021 yılına kadar mevcut yağmur suyu kanalı yaklaşık 675 kilometre, 2021 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 120 kilometre, 2022 yılında yapımı öngörülen yaklaşık 180 kilometre İzmir'in toplamda ihtiyacı yaklaşık 5 bin kilometre. Bu hızla yaklaşık yirmi yılda bu sorun çözülebilir peki bu birleşik sistem devam ettiği sürece ne olur? Ben söyleyeyim İzmir kokmaya devam eder. İzmir maalesef kışın taşan, yazın da kokan bir şehir haline geldi." diye konuştu.

GELİR GİDER TASLAĞINDAN ZAM YAĞMURU GÖRÜLMÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı için hazırlanan tahmini gelir gider bütçe taslağında içme suyundan otopark ücretlerine huzurevinde kalan yaşlılardan engelli, şehit ve gazi ailelerine kadar herkesi zam yamğmuruna tuttuğu görülmüştü.

Huzurevinde tek kişilik oda ücretine yüzde 81.98, iki kişilik odada kişi başı ücrete ise yüzde 64.22 oranında zam öngördü. Artışlar bununla da sınırlı kalmadı. Bütçe taslağında içme suyuna yüzde 30, kapalı ve açık otoparklara yüzde 40'a varan oranlarda zam yapıldı. Zamlı tarifelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinin 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçeleri mecliste oylanıp kabul edildikten sonra, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.

FATURA İZMİRLİYE KESİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali krizden kurtulabilmek için çareyi yeni yılda belediye hizmetlerine zam yapmakta buldu. Zam furyasından aslan payını belediye şirketi İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar aldı.

AÇIK OTOPARKLARA ZAM

Kent içindeki açık alan otoparklarındaki parklanma ücreti 0-12 saat için 15 lira iken 20 liraya, 12-24 saat parklanma ücreti ise 30 liradan 40 liraya çıkarıldı. Kent genelindeki kapalı otoparklardaki aylık abonelik ücreti ise yeri ve konumuna göre farklılık gösterdi. İşlek otoparklardaki aylık abonelik ücretleri 180 liralık artışla 515 liradan 695 liraya yükseltildi. Parklanma ücretlerine ise ortalama 5 lira zam geldi.

HUZUREVİ ODALARI ZAMLANDI

Zam yağmurundan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde ve Zübeyde Hanım Huzurevi de nasibini aldı. En çok zam tek yataklı oda ücretlerine geldi. Yeni düzenlemeye göre Zübeyde Hanım Huzurevinde tek kişilik oda ücreti yüzde 81.98'lik bir artışla aylık 1110 TL'den 2 bin 20 liraya çıkarıldı. İki kişilik oda ücreti ise yüzde 64.22'lik artışla kişi başına 615 liradan 1010 liraya yükseltildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal Yaşam Kampüsünde ise tek kişilik oda ücreti 1720 liradan 2020 liraya, iki kişilik oda ücreti kişi başı 840 liradan 1010 liraya, 3 kişilik oda ücreti ise kişi başına 800 liradan 940 liraya çıkarıldı. Özel bakım hastaları için alınan ücret ise 1720 liradan 2020 TL'ye yükseltildi.

ŞEHİT VE GAZİLERİN SUYU DA ZAMLI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı tarifelerinden Şehit ve Gazi aileleri ile engelliler de nasibini aldı. İZSU Genel Müdürlüğü; şehit, gazi ve engelli içme suyu ücretlerine de yüzde 18 oranında zam öngördü. Yeni düzenlemeye göre daha önce Şehit ve Gazi tarifesinde içme suyunun metreküpü 0-10 metreküp arası tüketimlerde 3 lira 20 kuruş iken 3 lira 78 kuruşa, 11-20 metreküpü 3 lira 46 kuruştan 4 lira 50 kuruşa 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise 7 lira 13 kuruştan 8 lira 42 kuruşa çıkarıldı. Engellilerde ise daha önce 3 lira 20 kuruş olan 0-10 metreküp tüketim 3 lira 76 kuruşa, 3 lira 46 kuruş olan 11-20 metreküp tüketim ise 4 lira 50 kuruşa, 21 metreküp ve üzeri tüketim ücreti ise 7 lira 13 kuruştan 16 lira 34 kuruşa çıkarıldı.

KONUTLARA YÜZDE 30

Konutlarda ise tüketilen suyun miktarına göre yüzde 18 ile 30 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Yeni düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküpe, 14-20 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak planlandı.