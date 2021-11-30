1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? Açık görüşe kaç kişi girebilecek?

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir cezaevlerinde açık görüş yapılmıyordu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını sevindiren haber geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde açık görüşlerin başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler de belli oldu. Peki, CTE son dakika açık görüşler başladı mı, ne zaman başlıyor? 1 Aralık cezaevi açık görüş şartları neler? Açık görüşe kaç kişi girebilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık görüşlerin 1 Aralık tarihi itibariyle başlayacağını duyurmuştu.
AÇIK GÖRÜŞE KAÇ KİŞİ GİREBİLİR?
COVID-19 Pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin belirlenen kurallar çerçevesinde 2 yakını ve çocukları ile 1 kez açık görüş, 2 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, açık görüş hakkını kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara 3 kez kapalı görüş yaptırılması kararı alınmıştı.
AÇIK GÖRÜŞ TEDBİRLERİ-ŞARTLARI
Bu kapsamda açık görüşler esnasında alınacak tedbirler belirlenmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde hükümlü/tutuklular ve ziyaretçilerin salgından korunabilmesi için uyulması gereken maddeler şöyle:
Tüm ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılacak olup; HES kodu riskli olanların görüşmesine izin verilmeyecektir. HES kodu sorgulamasında risksiz görünenler bakımından;