CHP'li Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde adrese teslim ihale! Tam 245 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait reklam ünitelerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ve yeni reklam üniteleri oluşturulması kapsamında yapılan ihale geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. İhaleye Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi katıldı. Savronik firmasının numuneleri yeterli bulunmadığı için elendi. 242 milyon 744 bin 956 lira tahmini bedelle çıkılan ihaleyi yıllık bedel 24 milyon 500 bin olmak üzere 10 yıllık, 245 milyon liraya Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi kazandı. İzmir'deki cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarına kentin mevcut 931 reklam ünitesine 2 bin 770 ek ünite daha eklendi. İhalenin ardından İzmir mevcudun 3 katı daha ek reklam alanıyla yüzleşirken, kentin dört bir tarafını da panolar sarmaya başladı. İzmir'in bulvarlarındaki orta refüjlerin yanı sıra işlek caddelerindeki yürüyüş alanları da reklam panolarıyla doldu.