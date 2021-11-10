Tüm parayı heykellere harcadı vatandaşı zam yağmuruna tuttu! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer huzurevine bile zam yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılı için hazırlanan tahmini gelir gider bütçe taslağında içme suyundan otopark ücretlerine huzurevinde kalan yaşlılardan engelli, şehit ve gazi ailelerine kadar toplumun her kesimi zam yağmurundan nasibini aldı. En büyük darbeyi yaşlılar aldı.
Huzurevinde tek kişilik oda ücretine yüzde 81.98, iki kişilik odada kişi başı ücrete ise yüzde 64.22 oranında zam öngördü. Artışlar bununla da sınırlı kalmadı. Bütçe taslağında içme suyuna yüzde 30, kapalı ve açık otoparklara yüzde 40'a varan oranlarda zam yapıldı. Zamlı tarifelerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinin 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçeleri mecliste oylanıp kabul edildikten sonra, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi.
FATURA İZMİRLİYE KESİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali krizden kurtulabilmek için çareyi yeni yılda belediye hizmetlerine zam yapmakta buldu. Zam furyasından aslan payını belediye şirketi İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar aldı.