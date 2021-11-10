Tüm parayı heykellere harcadı vatandaşı zam yağmuruna tuttu! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer huzurevine bile zam yaptı

YAŞLILARA DA ACIMADI

Zam yağmurundan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde ve Zübeyde Hanım Huzurevi de nasibini aldı. En çok zam tek yataklı oda ücretlerine geldi. Yeni düzenlemeye göre Zübeyde Hanım Huzurevinde tek kişilik oda ücreti yüzde 81.98'lik bir artışla aylık 1110 TL'den 2 bin 20 liraya çıkarıldı. İki kişilik oda ücreti ise yüzde 64.22'lik artışla kişi başına 615 liradan 1010 liraya yükseltildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal Yaşam Kampüsünde ise tek kişilik oda ücreti 1720 liradan 2020 liraya, iki kişilik oda ücreti kişi başı 840 liradan 1010 liraya, 3 kişilik oda ücreti ise kişi başına 800 liradan 940 liraya çıkarıldı. Özel bakım hastaları için alınan ücret ise 1720 liradan 2020 TL'ye yükseltildi.

ŞEHİT VE GAZİLERİN SUYU DA ZAMLI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı tarifelerinden Şehit ve Gazi aileleri ile engelliler de nasibini aldı. İZSU Genel Müdürlüğü; şehit, gazi ve engelli içme suyu ücretlerine de yüzde 18 oranında zam öngördü. Yeni düzenlemeye göre daha önce Şehit ve Gazi tarifesinde içme suyunun metreküpü 0-10 metreküp arası tüketimlerde 3 lira 20 kuruş iken 3 lira 78 kuruşa, 11-20 metreküpü 3 lira 46 kuruştan 4 lira 50 kuruşa 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise 7 lira 13 kuruştan 8 lira 42 kuruşa çıkarıldı. Engellilerde ise daha önce 3 lira 20 kuruş olan 0-10 metreküp tüketim 3 lira 76 kuruşa, 3 lira 46 kuruş olan 11-20 metreküp tüketim ise 4 lira 50 kuruşa, 21 metreküp ve üzeri tüketim ücreti ise 7 lira 13 kuruştan 16 lira 34 kuruşa çıkarıldı.