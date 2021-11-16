CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun ses kaydı partiyi karıştırdı!

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun, partililerin işe alım sürecine yönelik yaptığı bir görüşmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur hakkında kullandığı ifadeler partiyi karıştırdı. İddiaya göre;yapılan görüşmede Gruşçu, Soyer ve Batur hakkında sinkaflı sözler sarf etti. Gruşçu'nun bu sözleri ise görüştüğü kişi tarafından kendisinden habersiz kayda alındı. Ses kaydının ortaya çıkmasıyla birlikte, görevden alınması gündeme gelen Gruşçu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI BATUR'DAN TEPKİ

Öte yandan kendisine yönelik söylediği sözler nedeniyle Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un çok rahatsız olduğu öne sürüldü. Batur'un yakın çevresine, "Bir daha onunla görüşmem mümkün değil" dediği iddia edildi.