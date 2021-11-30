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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi! Faizler inecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmayacağım. Bu konudan asla taviz vermem. Tayyip Erdoğan, en başından beri düşük faizden bahsediyor ve 'Bu faiz inecek' diyor. Ekonomk tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürüyeceğiz. Göreceksiniz enflasyon seçim öncesi nerelere düşecek. Bütün delilleriyle her şeyiyle ortada. Çünkü faiz lobileri kuduruyor.

    Faizler inecek
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Türkmenistan ziyareti dönüşünde, gazetecilerin sorularını cevapladı. Düşük faiz konusunda kararlılığını anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert çıktı:

    İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren ekonomik bağımsızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça, içeriden dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık.

    Felekat tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz.

    Tayyip Erdoğan'ın zikzakları yok. Tayyip Erdoğan, zaten en başından beri düşük faizden bahsediyor ve "Bu faiz inecek" diyor.

    Bu aralar Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Madem helalleşmeden bahsediyorsun, helalleşmek isteyen kalkıp da helalleşmek istediklerine "gayri milli" diye hitap eder mi?

    Gayri milli diye hitap ettiğin kişi yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçildi mi? Seçildi. O sebeple "Helalleşmek nedir Bay Kemal?" diye sormak lazım. Helal ve haramı öğrenmesi lazım.

    Bana ve tabanımıza gayri milli dersen seninle asla helalleşemeyiz. Saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin.

    STOKÇULUK DİNİMİZDE DE YASAKTIR
    Şekerle ilgili sıkıntı yok. Bunun dışında sanayide bazı parçaları piyasadan çeken ve üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var.

    Stokçuluk dinimizde de yasaktır. Arkadaşlara 'Bunların cezalarını arttıralım' dedim.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi! Faizler inecek
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